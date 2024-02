Matt Riddle sorprendió en su debut con New Japan Pro Wrestling en Japón, ya que superó a Hiroshi Tahanashi y se quedó con el Campeonato de la TV NJPW World.

Riddle estuvo en la conferencia de prensa después del evento, donde se expresó tras su gran triunfo.

El Rey de los Bros finalmente viajó a Japón para luchar en la mejor compañía, New Japan, y luego para luchar contra el presidente de la mejor compañía, Tanahashi. No sólo luché contra él y lo vencí, también me llevé el Campeonato de la Televisión. Parece que últimamente estoy ganando muchos títulos y no puedo esperar a defender esto más temprano que tarde. Siento que estoy en una buena racha aquí. Me siento bien. Me siento como un tipo grosero, si sabes a lo que me refiero.

Creo que quiero defenderlo contra el hombre que lo ganó en primer lugar, el hombre con el que luché la última vez que estuve aquí en New Japan, Zack Sabre Jr, hermano. Creo que la última vez que dijiste mi nombre, me llamaste, en lugar de rey de los Bros, me llamaste rey de los idiotas. Bueno, tú eres el idiota, hermano. No me gustas, no me gusta de dónde vienes, no me gusta tu apariencia, no me gusta tu forma de hablar. Así que, Zack, hermano, no puedo esperar para ponerte las manos encima y quitarte el sabor de…. ¿Los poderosos no se arrodillan? Te arrodillarás ante el Rey de Bros. ¿Dónde estás? ¿Me harás esperar? ¿Me vas a hacer suplicar? ¿Se puede encontrar a Zack en algún lugar?