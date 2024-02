Bianca Belair pide a WWE una nueva figura de acción

«No, veo que a veces la gente piensa que le añaden ruido. No, no es así. Deja una cicatriz. La gente pensaba: ‘¿Eso es maquillaje?’ No, es real. ¿De qué están hablando?». En una reciente entrevista con Ring The Belle, Bianca Belair confirmaba que no lleva un micrófono en el cabello para que los golpes con su trenza a sus oponentes en WWE se escuchen más fuerte ni el daño que estas lucen en su físico como consecuencia es producto del maquillaje. Mejor que dejes en paz el peinado de «The EST of the WWE».

bianca belair whipping others with her braid is my favorite category pic.twitter.com/n0TZmh6TMJ — melissa (fan account) (@ZELIVNA) August 27, 2023

► Nueva figura de acción de Bianca Belair

Y eso vamos a hacer pero continuamos en la misma charla porque en ella también señala la luchadora que quiere tener una nueva figura de acción. E incluso tiene pensado el atuendo que desea que tenga: el que lució en Survivor Series 2023 durante la WarGames que ella, Charlotte Flair, Becky Lynch y Shotzi ganaron a Damage CTRL. Veremos si su deseo se hace realidad próximamente. La verdad es que todo lo que ha deseado Bianca Belair no ha dejado de cumplirse con los años. ¡Qué increíble éxito!

«Siempre he querido hacer las dos trenzas, y lo hice. Así que espero que lo conviertan en una figura de acción. Siempre estoy ideando algo nuevo, innovador. Estoy aquí para cambiar el juego».

► Cartel de Elimination Chamber

Un increíble éxito que también veremos si lleva a Elimination Chamber 2024, donde buscará una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40.