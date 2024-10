Hiroshi Tanahashi, presidente de New Japan Pro Wrestling, ofreció una conferencia de prensa donde dio más pormenores de su retiro luchístico.

El también nominado «Ace of Universe» fue nombrado presidente y director representante de la empresa del león en diciembre de 2023 y desde entonces ha alternado sus funciones como ejecutivo con su actividad luchística.

Durante la función «King of Pro Wrestling 2024«, Tanahashi anunció su retiro luchístico, programado para el 4 de enero de 2026 en el evento «Wrestle Kingdom 20» en el Tokyo Dome. Tanahashi inició su carrera en 1999 y es ocho veces campeón mundial en NJPW, además de otros logros en su amplio palmarés.

En el curso de la conferencia de prensa, Hiroshi Tanahashi dio más detalles, mismos que plasmamos aquí.

– Sobre la decisión de retirarse de la actividad luchística:

En los últimos años, con mis rodillas (y mis abdominales) me ha resultado difícil mantenerme en forma. Ahora que asumo este puesto ejecutivo, quería fijarme un objetivo para dar lo mejor de mí en el tiempo que me queda. Quiero estar orgulloso de mí mismo, de mi forma física y de mi rendimiento en el ring, y por eso tomé esta decisión.

– Sobre sus planes antes del retiro:

En el tiempo que me queda quiero estar en tantas ciudades como pueda y actuar para tanta gente como sea posible .

Al reflexionar sobre mi carrera, los recuerdos que me quedan son los de haber sido campeón, ganar los eventos principales, celebrar con la guitarra aérea y, más que eso, ver las caras sonrientes de los fans. Hay muchas emociones, buenas y malas, que sentimos de forma muy cruda como luchadores, y he tenido muchas experiencias que son exclusivas de este negocio.

– Sobre sus últimos rivales en NJPW:

Muchos luchadores de todo el mundo han dicho que quieren luchar conmigo . Por ejemplo, me enfrentaré a Konomama Ichikawa en Dragon Gate y quiero hacer todo lo que pueda.

Hay gente con la que quiero luchar y los fans probablemente también tengan sus propias ideas. Por ahora, tengo que vencer a EVIL. Durante todo el año no ha habido más que interferencias y trampas con él, así que quiero darle una lección en un gran momento. El Tokyo Dome sería una buena forma de empezar 2025.

– Sobre la posibilidad de enfrentarse a Katsuyori Shibata (AEW) o Shinsuke Nakamura (WWE):

– Sobre participar en luchas de campeonato:

Toru Yano, Oleg Boltin y yo seguimos siendo Campeones de Tercias NEVER y hemos hablado de defender ese título mientras continúo mi camino hacia el retiro.

– Sobre sus planes después del retiro:

Esta vez, mi carrera como luchador y ejecutivo me dará mucha experiencia valiosa para poder pasar con confianza a la vida de oficina a tiempo completo. La gente que tenemos ahora es definitivamente más que capaz de llevar a NJPW a su mejor era, y no tengo ninguna preocupación.

– Sobre el momento del retiro:

He visto muchos retiros, he estado presente en muchos de ellos. Siempre lloro cuando he vivido esto, pero realmente quiero dejar el ring con una sonrisa en mi rostro.