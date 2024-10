Hace unos días, el actual presidente de New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi, dio un anuncio donde confirmó que se retirará de la actividad luchística en enero de 2026.

Entrevistado por Tokyo Sports, el «Ace of Universe» manifestó algunas ideas que le gustaría concretar de cara a ese anunciado retiro, que tendría lugar el 4 de enero de 2026, dentro de la función anual más importante de la empresa del león, «Wrestle Kingdom» en el Tokyo Dome.

Estas son algunas ideas que Tanahashi expresó con respecto a su retiro:

Lo ideal sería que mi combate de retiro fuera por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP. Si lo desafío y gano, extenderé mi carrera activa y dejaré mi idea del retiro. Si pierdo, simplemente me retiraré. Entonces estaré satisfecho. Puedo retirarme porque creo que ya no puedo alcanzar el oro principal de NJPW.

Claro que me gustaría volver a enfrentar a Kazuchika Okada o Shinsuke Nakamura, antes de irme. Pero, personalmente, me gustaría luchar con luchadores más jóvenes, pero si los fanáticos lo quieren, puede que suceda o no, no lo sé. Personalmente, me gustaría hacerlo en algún lugar. Primero que todo, lucharé con todas mis fuerzas durante el año y dos meses que me quedan, así que por favor apóyenme, como siempre.