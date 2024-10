Cuando Mercedes Moné era novata en WWE: «¡No tenía dinero!»

En 2024, Mercedes Moné es una de las mayores estrellas de la lucha libre profesional actual. Es la Campeona TBS de AEW, la Campeona de NJPW STRONG, protagonista de Dynamite y PPVs, e incluso ha trascendido más allá de la industria, por ejemplo, al cine. En cambio, en 2012 únicamente podía soñar con todo lo conseguido. Había comenzado a luchar en 2010 pero dos años después fue cuando se unió a la WWE. Era una novata y debía atender a una serie de tradiciones. De ellas se acuerda en una reciente edición de su newsletter, Money Mag.

► Cuando Mercedes Moné era novata en WWE

«Lo de ser novata en la lucha libre es que, en cierto modo, tienes que hacer de todo para apoyar a los veteranos y al show. Intentas ofrecerte a pagar la gasolina e incluso los hoteles, y haces cosas como manejar a los veteranos durante todo el trayecto. Es, más o menos, un rito de iniciación — o al menos lo era. Estas tradiciones [de la lucha libre] no están escritas y han sido transmitidas por los veteranos a lo largo de las décadas.»

Durante sus primeros días en Raw, escribe la luchadora, prestsaba atención, por ejemplo, a la ex Campeona en Parejas Tamina Snuka como su guía no oficial en cuanto a estas tradiciones. Según Moné, la samoana le enseñó cómo ser una líder en la carretera mientras mostraba respeto por la cultura de la industria. A diferencia de otros veteranos, ella también hacía hincapié en la importancia de los buenos actos: «Me enseñó a siempre retribuir, y hacerlo con amabilidad. No sé cuántas veteranas de la lucha libre transmitieron ese tipo de mensajes, pero Tamina sí lo hizo. Era tan especial que ella, ‘la veterana’, en realidad pagaba por mí, ‘la novata’. Recuerdo que cubrió mi hotel porque, aunque yo era una superestrella de NXT, ¡no tenía el dinero! Siempre estaré agradecida por eso y por las lecciones.»