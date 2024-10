The Hardy Boyz solo van a tener una lucha TLC más en sus icónicas carreras y será el 26 de octubre en Bound for Glory de TNA. Los hermanos Jeff y Matt Hardy se hicieron un nombre en la lucha libre profesional en parte por sus combates con mesas, escaleras y sillas, en todos sus distintos formatos, empezando por sus rivalidades en WWE con The Dudley Boyz y Edge y Christian. En el PPV, enfrentarán a The System y ABC en un encuentro llamado Full Metal Mayhem por el Campeonato Mundial en Parejas.

