En el curso de la magna función «The New Beginning in Osaka«, se dieron varios anuncios importantes, en especial a los grandes eventos que la empresa del león realizará a lo largo del presente año.

NJPW regresa a la TV con un programa en el horario de mayor audiencia en la televisión japonesa. A través de BS Asahi, la empresa del león transmitirá «World Pro Wrestling Returns«, todos los viernes en punto de las 20:00 hrs a partir de abril. BS Asahi es un canal de TV por satélite de TV Asahi, la televisora que es propietaria de los derechos de retransmisión de NJPW, que además es accionista minoritaria de la empresa y dueña de la plataforma New Japan World.

El programa tendrá una duración de una hora, donde se transmitirán al menos un para de combates destacados de las funciones principales, así como los promocionarles de las funciones venideras, con una diferencia de 3 a 4 meses. Este formato es similar al que usaba AXS TV en sus transmisiones en Estados Unidos.

World Pro Wrestling Returns se suma a la tradicional emisión de World Pro Wrestling, el resumen semanal de media hora que se transmite en TV Asahi los sábados a las 2:00 am desde 1973.

Otro de los anuncios que despertó el interés de los aficionados, fue la realización de un nuevo evento, que se ha denominado «Wrestle Dynasty«. Éste tendrá lugar el sábado 22 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York, en los Estados Unidos. NJPW tiene contemplado que sea el gran evento del verano luego de que el G1 Glimax se retrasará hasta el otoño por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La última vez que NJPW se presentó en el famoso recinto, fue el 6 de abril de 2019 con G1 Supercard, co producido con Ring of Honor (ROH) su socio estadounidense, con una magnífica asistencia de 16,534 espectadores, lo que representó un gran éxito. La estelar de esa noche fue la lucha por el título máximo de NJPW entre Kazuchika Okada y Jay White. Para «Wrestle Dynasty», NJPW hará la producción íntegra del evento, del que se esperan grandes sorpresas.

Por último, se dieron a conocer más fechas de la edición 30 del G1 Climax, el torneo individual más importante de NJPW. Éste arrancará el sábado 19 de septiembre en el EDION Arena Osaka y al día siguiente se llevará a cabo la segunda jornada en ese mismo recinto. Pero para el 10 de octubre, volverá a ese mismo escenario.

Otro lugar que tocará la competencia será el Kobe World Memorial Hall en Kobe, Hyogo, donde se presentará el 27 de septiembre.

De esta manera, el calendario de las grandes funciones de NJPW para el presente año va así: