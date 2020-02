Jon Jones: «Victoria en UFC 247 fue bien merecida»

«No siempre estaba seguro de estar ganando la pelea.

Estaba seguro de que no iba a rendirme o frenar. Greg Jackson me dijo: «Jon, puede que tengas que ganar este quinto round para ganar». Y ese corazón de campeón dijo: No hay problema, entrenador. Lo tengo. Puedo hacer eso para usted. Puedo dejarlo todo ahí afuera «.