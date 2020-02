Super ShowDown 2020 está programado para el 27 de febrero de 2020 en Arabia Saudita. El cartel va tomando forma, y en el último Friday Night SmackDown se habían añadido otros dos encuentros para el PPV, teniendo un total de cuatro.

Este lunes en Monday Night Raw las rivalidades continuaron su curso, aunque hasta antes del evento estelar que protagonizaron Seth Rollins, Murphy y AOP contra Kevin Owens, Samoa Joe y The Viking Raiders, no se habían agregado más luchas para el evento que se desarrollará en tierras árabes.

► Andrade y AJ Styles regresan para Super ShowDown

Evidentemente, la situación cambió previo a la última lucha de la noche cuando WWE anunció oficialmente que se llevará una lucha inédita para Super ShowDown 2020, denominada «Tuwaiq Trophy Gauntlet Match».

«ÚLTIMA HORA: ¡Para WWE Super ShowDown: AJ Styles, R-Truth, Rusev, Andrade, Bobby Lashley y Erick Rowan combatirán en la primera Tuwaiq Trophy Gauntlet Match!«

A simple vista, no parece gran cosa el hecho de tener un Gauntlet Match en Arabia Saudita, considerando que ya hubo uno en Crown Jewel 2019, donde en aquella ocasión fueron luchas en parejas para determinar al mejor equipo del mundo, que se hizo acreedor a un trofeo. En esta ocasión, el premio también será un trofeo gigante.

Más que el trofeo en sí, lo que llama la atención es que para esa lucha tendremos la vuelta al ring de Andrade y AJ Styles. El primero, vuelve de una suspensión de 30 días por violar las políticas de bienestar de la Compañía, lo cual estaba previsto, ya que el 26 fenece su inhabilitación.

Mientras tanto, en el caso de Styles, este vuelve de una lesión en el hombro que sufrió en Royal Rumble y que en un principio se creía que fuera más grave, lo cual es una buena noticia, ya que no se perderá Wrestlemania 36.

Esta lucha es apenas la quinta que está confirmada para Super ShowDown 2020, cuyo cartel hasta el momento es el siguiente:

LUCHA POR EL CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Ricochet

LUCHA POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Bray Wyatt (c) vs. Goldberg

LUCHA EN JAULA DE ACERO

Roman Reigns vs. King Corbin

LUCHA POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. John Morrison

TUWAIQ TROPHY GAUNTLET MATCH

AJ Styles vs. R-Truth vs. Rusev vs. Bobby Lashley vs. Andrade vs. Erick Rowan