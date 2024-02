Ante un pletórico recinto, llegó a su fin la rivalidad de Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi, quienes sostuvieron su última lucha en «The New Beginning in Osaka«.

► Concluye una añeja rivalidad

Doce años de intensa rivalidad llegan a su fin justo en el mismo recinto donde Okada superó a Tanahashi para arrebatarle el Campeonato de Peso Completo IWGP, primer título que «Rainmaker» tenía en su poder.

En esta ocasión, el EDION Arena es el testigo de la confrontación en mano a mano de dos de las estrellas más fulgurantes de la empresa del león.

Tal como se esperaba, el combate fue intenso, con una carga emotiva enorme para un gran cierre de una de las rivalidades más brillantes de la lucha libre profesional.

Desde el comienzo de las acciones, el público se volcó en apoyar a Okada, pero Tanahashi no se inmutó y se lanzó a un intercambio de castigos fuertes y sin reserva. Okada contestó de la misma forma y el duelo se convirtió en un ir y venir de acciones sin que se viera un claro dominio de alguna de las partes.

«Presidente Ace» comenzó a arriesgar más, intentando incluso lances y otros movimientos aéreos. Okada respondió con una dura barrida que le valió el abucheo de los aficionados. Siguieron algunos lances, trasladando las acciones fuera del ring. De regreso a la lona, Okada provoco a su rival a golpearlo, a lo que Tanahashi accedió. Tras dejarlo tendido, Tanahashi fue a lo alto para intentar High Fly Flow, pero falló ya que Okada dobló oportunamente las rodillas.

Dramaticamente, Okada luego derribó a Tanahashi con dropkick y sujetó la muñeca del Ace, pero este rompió la sujeción y le propinó una bofetada; Okada volvió a conectar dropkick y un piledriver para recuperar el control de la muñeca. Tanahashi intentó liberarse, pero Okada conectó un definitivo Rainmaker con el que selló su victoria.

Terminado el combate, ambos luchadores se abrazaron. Tanahashi salió rápidamente y Okada se despidió del público con una respetuosa inclinación.