La inquina que Eddie Kingston guarda hacia Bryan Danielson, y viceversa, se remonta a aquella estampa del combate «Anarchy In The Arena» de AEW Double or Nothing 2022 con un «Mad King» cubierto de sangre que quiso prender fuego a Chris Jericho mientras este se encontraba muy cerca de rendirse por una llave de «The American Dragon».

Desde entonces, y aunque previamente batallaron en una ocasión bajo los focos de AEW (Rampage del 29 de octubre de 2021), Kingston y Danielson han tenido dos 1 vs. 1. El primero, con victoria del ex-WWE, como parte de la «fase de grupos» del Continental Classic, y el segundo ya en la final del torneo, con victoria para el neoyorquino.

Último duelo donde nos quedó claro que el hacha de guerra no estaba enterrada, pues Danielson rechazó estrechar la mano de Kingston tras la conclusión del mismo. Y una vez se encontraron de nuevo, acompañados de Claudio Castagnoli y Ortiz, respectivamente, en el episodio de Collision del pasado 20 de enero, veremos cómo se baten el cobre individualmente por cuarta vez como competidores de AEW.

Ayer, durante Collision, Kingston lanzó reto a Danielson para Revolution 2024, con el Campeonato de la Corona Continental sobre la mesa y la condición de que si sale ganador, el miembro del Blackpool Combat Club deberá, ahora sí, estrecharle la mano. Tony Khan, poco después en redes sociales, hizo oficial la lucha.

De momento, así luce el cartel de AEW Revolution 2024, que tendrá lugar el 3 de marzo desde el Greensboro Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU).

Sunday, 3/3/24#AEWRevolution PPV

Greensboro, NC



Continental Crown Championship

Eddie Kingston vs Bryan Danielson



The Mad King issued the challenge tonight on #AEWCollision, and now it's official:

Eddie Kingston vs @bryandanielson on ppv Sunday, March 3 at @AEW Revolution! pic.twitter.com/oDOy7WxZpN