NJPW: Hiromu Takahashi renueva contrato

La súper estrella de la división junior de New Japan Pro Wrestling, Hiromu Takahashi, renovó su contrato laboral con la empresa del león.

► Hiromu Takahashi permanecerá con NJPW

Esto fue dado a conocer por el periodista Yusuke Okamoto del diario deportivo Tokyo Sport mediante su cuenta de X.

Okamoto señaló que Takahashi fue visto en las oficinas de New Japan Pro Wrestling Co., Ltd. en Tokio para la firma de la renovación de su contrato.

Cuando Hiromu Takahashi salía del edificio de oficinas, el reportero intentó hablar con el seis veces Campeón de Peso Jr. IWGP, pero Takahashi solo ofreció una rápida confirmación de la noticia y no concedió ninguna entrevista.

Hiromu Takahashi tuvo un excelente 2023, ya que tuvo en su poder el máximo cetro de los pesos junior durante todo un año, cayendo el 4 de enero de 2024 en Wrestle Kingdom 18 ante El Desperado. Además fue el artífice del All Star Jr. Festival, la cumbre de los luchadores de peso inferior a 100 kg, provenientes de todas las empresas japonesas. El festival abrió la puerta para que Takahashi devolviera la visita y se presentara en NOAH, Dradition, Dragon Gate, GLEAT, Freedoms, AJPW, Michinoku Pro, DDT donde incluso se apoderó del Campeonato Iron Man Heavy Metal.

Junto con Rocky Romero, coordino la edición estadounidense del All Star Junior Festival que se presentó con gran éxito en Filadelfia, donde se incluyeron elementos de las empresas socias de NJPW (CMLL, ROH, AEW), del LA Dojo y de la escena independiente estadounidense. También participó en el Grand Prix Internacional del CMLL, donde llegó a la gran final cayendo ante Místico. De ahí siguió una breve estancia en México que culminó con el desafío fallido por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio, también contra Místico.

¡Ah! ¡esperen un minuto! ¡Es Hiromu Takahashi! Dijo: “Firmé un contrato ” ¡Hiromu Takahashi tiene contrato!