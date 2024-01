Montez Ford-Bianca Belair, ¿cómo Booker T-Sharmell?

Montez Ford y Bianca Belair acaban de estrenar el reality show Love & WWE: Bianca y Montez donde dan a los fanáticos un vistazo a su vida privada más allá de lo que puede verse en los shows de lucha libre. Hasta ahora, si han tenido alguna oportunidad ha sido breve, pero si el programa tiene éxito quizá ambos tengan la posibilidad de trabajar más juntos en la compañía donde son Superestrellas, así como Becky Lynch y Seth Rollins hicieran. O Booker T y Sharmell. Y en estos precisamente quieren inspirarse.

The trailer for Bianca Belair & Montez Ford reality show Love & WWE is out.pic.twitter.com/IdX5zHr7yI — Pro Wrestling & MMA News (@PWMMANews) January 22, 2024

► Montez Ford y Bianca Belair

«Por ahora, estamos en nuestros propios viajes personales y hay cosas que quiero lograr por mi cuenta. Hay cosas que él quiere lograr por su cuenta. Una vez que ambos lo hagamos y sintamos que tal vez estamos en la cima de la montaña, nos reuniremos y seremos aún más grandes y mejores, luego tendremos nuevos objetivos, objetivos juntos. No tenemos problema con eso. Mi enfoque es que, si nos unimos, quiero que sea creativo. Quiero luchar junto a él por títulos y sobre títulos. No estoy tratando de tener una historia peleando por mi hombre, porque no estoy peleando por algo que es mío. Es 2024, ya no estamos peleando por hombres», dice Bianca en The MMA Hour.

«Quiero hacer algo a lo largo de la escala de Booker T y Sharmell. Él era King Bookah y el Campeón Mundial Peso Pesado, y ella era esta figura legendaria que se aseguraba de que su reino estuviera intacto. Ella era tan importante en ese ring como él. Algo en esa línea. Subiendo un poco más el listón. Él tenía el título mundial, yo podría tener el título mundial, ella podría tener el título mundial al mismo tiempo», añade Montez.