Eric Bischoff: «Tony Khan es un petulante niño de 12 años»

Un nuevo capítulo más de la guerra de declaraciones entre dos figuras de la industria de la lucha libre, como lo son el exejecutivo de WCW y WWE, Eric Bischoff, y el dueño y presidente de AEW, Tony Khan, que si bien tuvieron una buena relación al inicio de AEW, poco a poco, las críticas de Bischoff al producto de Khan, ha acabado por enterrar esta relación.

Recientemente, Bischoff habló en su podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, y allí comentó que cree que Tony Khan, dueño de la empresa, no debería salir tanto en televisión, pues «está haciendo que los fans se sientan incómodos con su presencia, pero sobre todo, por sus actuaciones», como cuando respondió con unas gafas y un gorro morado de Toni Storm, una pregunta acerca de las acusaciones contra Chris Jericho por presunto acoso sexual hacia Kylie Rae. Estas fueron sus declaraciones:

► Eric Bischoff sabe por qué Tony Khan está lastimando el producto televisivo de AEW

«El dueño de AEW no debería aparecer en la televisión para nada. Khan incomoda a la gente. Su presencia en la televisión es como escuchar uñas rasguñando un pizarrón.

«Ya sea en conferencias de prensa o anunciando los futuros combates, sea lo que sea, el hombre no debería estar frente a nada que tenga una luz roja encendida. Simplemente no debería, porque no se le da bien.

«Tengo que señalar que no es algo negativo que Khan no sea fuerte frente a las cámaras, pero debería significar que no aparezca en ellas. Creo que las cosas funcionaban mejor cuando AEW utilizaba a figuras como Cody Rhodes y Chris Jericho como voceros de la empresa.

«Tony puede que no sea un personaje de trama escrito, pero tiene más tiempo en pantalla que alrededor del 60% del talento de luchadores que tiene en su plantel. Creo que es un gran error; no es un buen embajador de la marca.

«Lo ves en la televisión; lo escuchas gritar, dar golpes en el suelo, fruncir el ceño y actuar como un niño petulante de 12 años. Eso no da una buena imagen de la marca».