NJPW: Estado de salud de Naito tras cirugía ocular

La súper estrella japonesa y líder de Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, se sometió a su tercera intervención quirúrgica ocular.

Esto sucedió ayer, 7 de septiembre, en un procedimiento ambulatorio, donde volvió a someterse a una tercera cirugía ocular a fin de mejorar la parálisis del oblicuo superior del ojo derecho, condición que padece desde 2019. En mayo de 2022 se le practicó su cirugía anterior.

Llamó al atención que tuviera este procedimiento médico, a dos meses de su participación en Wrestle Kingdom 18, donde protagonizará la batalla estelar desafiando a SANADA por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Tras la cirugía, Naito fue dado de alta y pudo irse a casa para terminar su recuperación.

Por este motivo, fue entrevistado por Tokyo Sports, medio al que proporcionó más detalles de su estado de salud.

Me quité el parche del ojo y parece normal. Me había acostumbrado a la situación en la que mi globo ocular derecho estaba ligeramente desalineado… Con el tiempo, me acostumbraré a esta situación, así que creo que mejorará.