¿Sigue AEW sin ser redituable?

La inversión inicial para poner en marcha una empresa luchística de la talla de AEW, sin la certeza de una continuidad a largo plazo, no fue impedimento para que Tony Khan se lanzara a la piscina. Aunque eso sí, una piscina que muy pronto se llenó, al cerrar en 2019 el acuerdo televisivo de primer nivel que mantiene con Warner Bros. Discovery.

Khan se ha mostrado bastante abierto a la hora de dar cuenta del rendimiento económico de AEW. No es tabú para el empresario hablar de dinero.

Dos años atrás, confesó que su aventura luchística tenía pendiente reportarle beneficios como tal, tras invertir «ocho cifras» en el desarrollo de ‘AEW: Fight Forever». Este pasado verano, sin embargo, ya sugirió que 2023 estaba siendo el primer año redituable de su promotora, con el lanzamiento de dicho videojuego, All In London y Collision.

«Tenemos una valoración que, bueno, algunas personas se me han acercado con ofertas de miles de millones de dólares. Así que el negocio ha crecido. No estoy obteniendo enormes ganancias en efectivo. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la renovación de los derechos de medios, esto es realmente clave no solo para la rentabilidad semanal y el flujo de efectivo, sino también para otro gran multiplicador sobre la valoración del negocio».