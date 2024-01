NJPW: El Desperado defiende su cetro

New Japan Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Halll para la primera de sus funciones de la gira «Road to the New Beginning 2024».

► «Road to the New Beginning 2024»

Debido a la lesión de rodilla del Maestro Wato, el partido individual planeado contra SHO fue cancelado.

House Of Torture (EVIL, Ren Narita y Yujiro Takahashi) acompañados de Dick Togo, fueron implacables ante la tercia conformada por Shota Umino, Tama Tonga u Togi Makabe. Tras la batalla, HOT sentenció a Umino.

Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi, TAKA Michinoku y Yuya Uemura) se llevaron la victoria ante Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Tetsuya Naito y Yota Tsuji). Este enfrentamiento es preludio del nuevo choque de Naito y SANADA.

En la batalla estelar, El Desperado hizo la primera defensa del Campeonato de Peso Jr. IWGP contra su ex compañero de equipo Yoshinobu Kanemaru. Desperado tuvo que batallar con las interferencias de HOT a lo largo del encuentro, pero fue defendido por Shota Umino y Hiromu Tanahashi. Más tarde HOT regresaron, pero Tama Tonga llegpo y los sacó. Ya despejado el ring, Desperado pudo hacer sus evoluciones y plantear su ataque final para rendir a Kanemaru. Ya en backstage, El Desperado fue atacado por SHO.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 23.01.2024

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,510 Espectadores

1. Ryusuke Taguchi y Katsuya Murashima vencieron a YOH y Shoma Kato (8:13) con la Oh My & Garankle de Taguchi sobre Kato.

2. Great-O-Khan, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman derrotaron a David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney (11:34) con un Horizontal Cradle de Akira sobre Connors.

3. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori vencieron a Hikuleo, El Phantasmo y Jado (9:32) cuando KENTA colocó espaldas planas a Jado.

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita derrotaron a Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma (13:40) con un Cross Armbreaker de Sabre sobre Honma.

5. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Yujiro Takahashi vencieron a Tama Tonga, Shota Umino y Togi Makabe (10:17) cuando Narita colocó espaldas planas a Makabe.

6. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku derrotaron a

Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (11:32) con un Tensho Jujiho de Taichi sobre BUSHI.

7. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) venció a Yoshinobu Kanemaru (23:55) con la Numero Dos defendiendo el título