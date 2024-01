Dio comienzo la nueva gira de New Japan Pro Wrestling con el evento «The New Beginning in Nagoya 2024» donde se disputaron tres campeonatos.

► «The New Beginning in Nagoya 2024»

Kazuchika Okada luchó en su último combate para NJPW en Nagoya en una batalla de cuatro contra cuatro. Tras el duelo, Okada se despidió de los aficionados de dicha ciudad.

Great-O-Khan conquistó el Campeonato KOPW 2024 tras someter a Taiji Ishimori, a pesar de que se usó la estipulación que éste último propuso.

Guerrillas of Destiny (Hikuleo y El Phantasmo) lograron la quinta defensa del Campeonato de Parejas de Peso Abierto STRONG doblegando a KENTA y Chase Owens del Bullet Club. Esta fue la reaparición de KENTA en Japón.

En el evento principal, EVIL se impuso a Tama Tonga por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Por interferencia de House of Torture y el Bullet Club, la lucha terminó sin decisión, por lo que se reanudó como una lucha de leñadores a petición de Tama Tonga. Fue EVIL el que se llevó la lucha tras la intervención de Dick Togo y Ren Narita.

Al término de las acciones, Tama Tonga, visiblemente emocionado, se despidió de los aficionados de NJPW.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN NAGOYA», 20.01.2024

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

Asistencia: 2,710 Espectadores

0. Shoma Kato vs. Katsuya Murashima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

1. Ren Narita y Yujiro Takahashi vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (9:47) con un Double Cross de Narita sobreHonma.

2. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney derrotó a Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman (11:53) con una Powerbomb Whip de Finlay sobre Newman.

3. SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a El Desperado y Master Wato (8:22) con un Shock Arrow de SHO sobre Wato.

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita derrotaron a Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Togi Makabe (10:41) con un Modified Leglock de Sabre sobre Makabe.

5. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:01) con un Skull End de SANADA sobre BUSHI.

6. KOPW 2024, 10 Minute Ishimori Ring Fit Match: Great-O-Khan derrotó a Taiji Ishimori (c) (10:00) conquistando el título

7. STRONG Openweight Tag Team Title: Hikuleo y El Phantasmo (c) vencieron a KENTA y Chase Owens (21:33) con un CR II de Phantasmo sobre Owens defendiendo el título.

8. NEVER Openweight Title: Tama Tonga (c) vs. «King of Darkness» EVIL – finalizó sin decisión (2:34).

8a. NEVER Openweight Title, Lumberjack Death Match: «King of Darkness» EVIL derrotó a Tama Tonga (c) (2:34) con la EVIL – conquistando el título (Failed 1st defense -> 43rd Champion).