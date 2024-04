NJPW: Cartel «Wrestling Satsuma no Kuni” SHO vs Douki

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para la función «Wrestling Satsuma no Kuni 2024» que tendrá lugar en el Kagoshima Arena.

► Cartel «Wrestling Satsuma no Kuni 2024»

Será el 29 de abril cuando la empresa del león llegue a Kagoshima como parte de los eventos luchísticos que se organizan con motivo de la «Golden Week» en Japón.

En la función se disputarán los dos campeonatos de la división junior IWGP. En un hecho inédito, Hiromu Takahashi se aliará con BUSHI, su compañero en Los Ingobernables de Japón para desafiar por primera ocasión por el Campeonato de Parejas de Peso Junior IWGP contra BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Drilla Moloney). Tras retener el título en una tremenda batalla en Sakura Genesis a través de una triple ameaza que le costó a Moloney que se le reventara un tímpano, ahora se preparan para un nuevo desafío en su segundo reinado contra una dupla diferente a las que ya han enfrentado.

En el turno principal, SHO expondrá por segunda vez el Campeonato de Peso Jr. IWGP contra DOUKI, quien ganó el derecho a contender por el cinturón de la categoría tras imponerse a Kosei Fujita de TMDK en el evento de Taiwan. DOUKI se encuentra sumamente motivado ya que podría lograr su primer cetro individual en NJPEW.

Por su parte, SHO salió avante de su horrible rivalidad contra su ex compañero YOH, pero sigue sin convencer. Está ante la posibilidad de dar un buen combate, pero siempre estará latente la intervención de sus infames compañeros de House of Torture.

El cartel completo queda así:

NJPW «WRESTLING SATSUMA NO KUNI», 29.04.2024

Nishihara Shokai Arena (Kagoshima Arena)

1. Shoma Kato vs. Katsuya Murashima

2. Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe, Tiger Mask y Oleg Boltin vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman

4. Hikuleo, El Phantasmo, Shota Umino, El Desperado y Jado vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Ryusuke Taguchi vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Yota Tsuji vs. David Finlay, Gabe Kidd y Gedo

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Clark Connors y Drilla Moloney (c) vs. Hiromu Takahashi y BUSHI

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: SHO (c) vs. DOUKI