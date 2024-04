Se ha revelado una curiosidad bastante interesante. Y fue el hecho de cómo WWE pudo llegar a contratar a Tama Tonga, reconocido luchador de NJPW y CMLL, entre otras empresas. Y es que, en una reciente entrevista con Busted Open Radio de la emisora Sirius XM, Karl Anderson reveló que fue él quien logró saber cuándo acababa el contrato de Tonga con NJPW y se lo informó a su jefe, Triple H, el nuevo Director Creativo de WWE.

► Karl Anderson informó del estatus de Tama Tonga a WWE

«Después de mi combate en el Tokyo Dome en 2023, que Triple H me permitió hacer, porque volvimos a firmar con la WWE y aún era campeón en New Japan, y él todavía me permitió hacer dos fechas más con New Japan Pro Wrestling sin ningún problema en absoluto.

«Pero recuerdo haberle enviado un mensaje de texto a Triple H y decirle: ‘El contrato de Tama Tonga está por vencer y creo que Tama es un verdadero acierto si me preguntas a mí’, y él respondió de inmediato y tomó un año para lograrlo, pero, como dije, soy un gran creyente en que las cosas suceden por una razón y ahora está aquí y sí, los cambios y poder — creo que Vic Joseph me llamó ‘The Machine Gun’ recientemente en NXT y aún escuchar eso, en cierto modo, sigue siendo un poco loco…».

Sin duda alguna, unas declaraciones bastante interesantes, pues reveló cómo lo que en principio parecía un favor a Anderson para acabar de cumplir sus fechas con NJPW y perder el Campeonato de Peso Abierto NEVER, se convirtió en una sesión de scouting de talentos para WWE, que ahora refuerzan y dan nueva sangra a The Bloodline.