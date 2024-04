NJPW: Resultados «Wrestling World» nuevos campeones

Desde Taipei, en Taiwán, New Japan Pro Wrestling presentó el evento «Wrestling World in Taiwan» siendo el inicio de las funciones de la Federación de Lucha Libre Profesiona de Asia Pacífico (APFW).

► «Wrestling World in Taiwan»

Se llevó a efecto el cuadrangular de tercias para encontrar a los nuevos poseedores del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. En la primera lucha eliminatoria, Team NJPW (Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin) pasaron sobre United Empire (Great-O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman).

En el siguiente duelo eliminatorio, House of Torture (EVIL, SHO y Yoshinobu Kanemaru) se alzaron con el triunfo sorprendiendo a Los Ingobernables de Japón (Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI).

En el enfrentamiento entre luchadoras de Stardom, Starlight Kid se impuso a HANAKO.

DOUKI logró la victoria sobre Kosei Fujita para convertirse en el siguiente retador al Campeonato de Peso Jr. IWGP que enfrentará a SHO.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) consiguieron la primera defensa del Campeonato de Parejas IWGPa tras superar a Just 5 Guys (SANADA y Yuya Uemura).

En el turno estelar se efectuó la gran final por el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Team NJPW (Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin) superaron en la lucha final a Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI). Cabe destacar que Boltin logró su primer título a un año de su debut.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING WORLD 2024 IN TAIWAN», 14.04.2024

Zepp New Taipei, Taiwan

Asistencia: 800 Espectadores

0. puzzle Offer Match: Touyuu venció a Axe Wang (8:53) con un Modified Shubain.

1. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament – Round 1: Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin derrotaron a Great-O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman (11:04) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Newman.

2. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament – Round 1: «King of Darkness» EVIL, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI (9:50) con un Shock Arrow de SHO sobre BUSHI.

3. Satoshi Kojima y Tiger Mask derrotaron a El Desperado y Shoma Kato (11:11) con un Tiger Driver de Tiger sobre Kato.

4. Stardom Offer Match: Starlight Kid venció a HANAKO [B](11:38) con un Momo☆Latch.

5. IWGP Jr. Heavyweight Title Contendership: DOUKI derrotó a Kosei Fujita con un Suplex de la Luna.

6. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) venció a SANADA y Yuya Uemura (20:04) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Uemura tras un Gyou defendiendo el título.

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament – Final: Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin derrotaron a «King of Darkness» EVIL, SHO y Yoshinobu Kanemaru (15:32) con High Fly Flow de Tanahashi sobre SHO – conquistando el título (27th Champions)