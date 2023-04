NJPW: Cartel completo “Wrestling Dontaku 2023”

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para su magno evento “Wrestling Dontaku 2023” donde se disputarán tres campeonatos.

► “Wrestling Dontaku 2023”

El Fukuoka International Center será el escenario donde se desarrollará el evento, programado para el 3 de mayo, donde además se festejarán los 30 años de dicho evento.

La función comenzará con un interesante choque de Young Lions, donde participarán Ryohei Oiwa, Yuto Nakashima, Oskar Leube y Oleg Boltin. Los jóvenes gladiadores se medirán en tres combates individuales de cinco minutos de duración; el ganador tendrá el derecho a desafiar por el Campeonato de la TV NJPW World, además de llevarse un premio en especie con valor de 200000 yenes de productos cárnicos.

KENTA se enfrentará a Hikuleo en un choque individual. En esta lucha habrá varias cuentas por saldar entre ambos gladiadores, luego de que KENTA golpeara al menor de los Tonga en Sakura Genesis cuando éste intervino para ayudar a Tama Tonga de la agresión de David Finlay y KENTA.

Zack Sabre Jr. se enfrentará en choque especial a Jeff Cobb. Originalmente, Cobb lanzó un desafío por el Campeonato de la TV NJPW World; pero Sabre tiene un compromiso el 15 de abril cuando exponga dicho cinturón ante Tom Lawlor. Pero si el inglés sale avante, es muy probable que pueda volver a exponer su cetro ante el de United Empire.

Strong Style (Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita) expondrán por segunda ocasión el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Sus rivales en turno serán Kazuchika Okada y dos luchadores sorpresa, y justamente esa es la expectativa, de los hombres que serán.

En el décimo aniversario del BULLET CLUB, David Finlay buscará conquistar el Campeonato de Peso Abierto NEVER desafiando a Tama Tonga. Esto con el objetivo de que Finlay refuerce su estatus a la cabeza del grupo. Sin embargo, Tama Tonga pretende seguir haciendo historia y defender su cinturón por segunda vez.

SANADA, el flamante monarca Mundial de Peso Completo IWGP, expondrá su cinturón por primera vez contra su ex compañero de LIJ y actual monarca de Peso Jr. IWGP, Hiromu Takahashi.

El cartel completo quedó así:

NJPW “WRESTLING DONTAKU 2023”, 03.05.2023

Fukuoka International Center

0. Young Lions Three Consecutive Battles: Ryohei Oiwa vs. Yuto Nakashima vs. Oskar Leube vs. Oleg Boltin

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

2. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher y Great-O-Khan

3. Shota Umino, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

5. Special Singles Match: Hikuleo vs. KENTA

6. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. vs. Jeff Cobb

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita (c) vs. Kazuchika Okada, X y X

8. NEVER Openweight Title: Tama Tonga (c) vs. David Finlay

9. IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Hiromu Takahashi