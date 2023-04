NJPW: Carteles “Road to Wrestling Dontaku 2023”

Con nueve funciones, se llevará a efecto la gira “Road to Wrestling Dontaku 2023” de New Japan Pro Wrestling, previa al magno evento “Wrestling Dontaku”.

► “Road to Wrestling Dontaku 2023”

La gira arrancará el 20 de abril en el Nara Convention Center Convention Hall y concluirá el 1 de mayo en el Beppu B-Con Plaza

Dentro de esta gira, se expondrán dos campeonatos. Hiromu Takahashi expondrá el Campeonato de Peso Jr. IWGP contra Yoshinobu Kanemaru en Hiroshima el 27 de abril. Esta será la cuarta vez que Takahashi expone el cinturón en su quinto reinado.

El Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP también estarán en juego en esa misma fecha, cuando TJP y Francesco Akira enfrenten a KUSHIDA y Kevin Knight. Hay que recordar que Catch 22 recibieron este nuevo reto vía video durante el desarrollo del evento Sakura Genesis 2023.

Los carteles completos quedan así:

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 20.04.2023

Nara Convention Center Convention Hall

1. Shota Umino y Oleg Boltin vs. Master Wato y Yuto Nakashima

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Hiroyoshi Tenzan y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Togi Makabe, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Great-O-Khan, TJP y Francesco Akira

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Jeff Cobb y Aaron Henare

5. Tama Tonga, Hikuleo y Jado vs. David Finlay, KENTA y Taiji Ishimori

6. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Tiger Mask

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 21.04.2023

Kobe Sambo Hall

1. Shota Umino y Ryohei Oiwa vs. Master Wato y Oskar Leube

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Togi Makabe y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Tiger Mask, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Great-O-Khan y Jeff Cobb

5. Tama Tonga, Hikuleo y Jado vs. David Finlay, KENTA y Taiji Ishimori

6. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Minoru Suzuki, Hiroyoshi Tenzan, El Desperado y Ren Narita

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

NJPW “HIROOKI GOTO DEBUT 20TH ANNIVERSARY”, 22.04.2023

Tsu Industrial Sports Center Saorina

1. Toru Yano y Oleg Boltin vs. Ryohei Oiwa y Oskar Leube

2. Hiroyoshi Tenzan, KUSHIDA & Kevin Knight vs. Great-O-Khan, TJP y Francesco Akira

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Jeff Cobb y Aaron Henare

4. Tama Tonga, Hikuleo, Shota Umino y Master Wato vs. David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Togi Makabe vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Tiger Mask

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

7. Hirooki Goto Debut 20th Anniversary Match: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 23.04.2023

Osaka Prefectural Gymnasium #2

1. Ryohei Oiwa vs. Oleg Boltin

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, YOH y Yuto Nakashima vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Hiroyoshi Tenzan, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Great-O-Khan y Jeff Cobb

5. Tama Tonga, Hikuleo, Master Wato y Jado vs. David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo

6. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Togi Makabe y Toru Yano vs. Minoru Suzuki, Shota Umino, El Desperado, Ren Narita y Tiger Mask

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 25.04.2023

Kochi Prefectural Gymnasium

1. Yuto Nakashima vs. Oleg Boltin

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. KUSHIDA, Kevin Knight y Oskar Leube vs. Great-O-Khan, TJP y Francesco Akira

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Jeff Cobb y Aaron Henare

5. Tama Tonga, Hikuleo, Shota Umino y Master Wato vs. David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo

6. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Ryohei Oiwa

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 26.04.2023

Yawatahama Citizen Sports Center

1. Ryohei Oiwa vs. Oleg Boltin

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. KUSHIDA, Kevin Knight y Yuto Nakashima vs. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Great-O-Khan y Jeff Cobb

5. Tama Tonga, Hikuleo, Shota Umino y Master Wato vs. David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo

6. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Oskar Leube

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 27.04.2023

Hiroshima Sun Plaza Hall

1. Great-O-Khan y Aaron Henare vs. Oskar Leube y Oleg Boltin

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato vs. David Finlay, KENTA y Taiji Ishimori

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls y Shane Haste vs. Mark Davis, Kyle Fletcher y Jeff Cobb

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki, Shota Umino, El Desperado y Ren Narita

6. Shingo Takagi y BUSHI vs. SANADA y Taichi

7. Special Singles Match: Tetsuya Naito vs. DOUKI

8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Francesco Akira y TJP (c) vs. KUSHIDA y Kevin Knight

9. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Yoshinobu Kanemaru

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 30.04.2023

Gran Messe Kumamoto

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, YOH y Ryohei Oiwa vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

2. KUSHIDA, Kevin Knight y Yuto Nakashima vs. Great-O-Khan, TJP y Francesco Akira

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Jeff Cobb y Aaron Henare

4. Hikuleo y Jado vs. KENTA y Taiji Ishimori

5. Tama Tonga y Master Wato vs. “King of Darkness” EVIL y Gedo

6. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Toru Yano y Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki, Shota Umino, El Desperado, Ren Narita y Oskar Leube

7. Elimination Match: Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

NJPW “ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2023”, 01.05.2023

Beppu B-Con Plaza

1. Shota Umino vs. Oskar Leube

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. KUSHIDA, Kevin Knight y Ryohei Oiwa vs. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Great-O-Khan y Jeff Cobb

5. Tama Tonga, Hikuleo, Master Wato y Jado vs. David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo

6. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Yuto Nakashima

7. Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi y DOUKI

8. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. SANADA y Yoshinobu Kanemaru