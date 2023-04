Powerhouse Hobbs humilla a Silas Young | Wardlow le destroza el auto

Powerhouse Hobbs llegó esta semana a AEW Dynamite para enfrentar a Silas Young en una lucha por el Campeonato TBS.

Y eso sucedió en cosa de segundos, cuando en un duelo rápido, donde no hubo tiempo para nada, terminó derrotándolo para retener el campeonato.

Al final del combate, Hobbs se disponía a seguir atacando a Young, pero en las pantallas apareció Wardlow para destruir el automóvil del campeón afuera de la arena.

Wardlow got outta the forklift and John Cena got on it #AEWDynamite pic.twitter.com/W1Z9Lxfuog

— NHATional Scissoring Day ✂️ (@nhathaniel_h) April 13, 2023