NJPW: Cartel completo “Sakura Genesis 2023”

Con un total de nueve combates quedó completo el cartel para “Sakura Genesis 2023” que presenta New Japan Pro Wrestling.

► “Sakura Genesis 2023”

Con el anuncio de la primera lucha del evento, que será de tercias, basado en el programa de variedades Shinnichi Champion de NJPW en TV Asahi de Japón. Hasta el momento de su realización, se conocerán los seis participantes.

Además se suman tres luchas donde intervendrán United Empire contra House of Torture; Los Ingobernables de Japón contra Just 5 Guys y BULLET CLUB contra Guerrillas of Destiny.

Para el evento hay cinco luchas titulares con Kazuchika Okada defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP contra SANADA, ganador de la New Japan Cup 2023 en el evento principal; Hiromu Takahashi defenderá el Campeonato de Peso Jr. IWGP contra Robbie Eagles, Bishamon expondrá el Campeonato de Parejas IWGP contra Aussie Open, Zack Sabre Jr. pondrá en juego el Campeonato de la TV NJPW World contra Shota Umino, y Mercedes Mone defenderá el Campeonato Femenil IWGP contra AZM y Hazuki en una triple amenaza.

Sakura Genesis se llevará a cabo en el Sumo Hall de Tokio el 8 de abril .

El cartel completo queda así:

NJPW “SAKURA GENESIS 2023”, 08.04.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1. Grand Prix Winning Commemoration Special Six Man Tag Match: X, X y X vs. X, X y X

2. Jeff Cobb, Aaron Henare y Francesco Akira vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

3. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

4. Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato vs. David Finlay, KENTA y El Phantasmo

5. IWGP Women’s Title, 3 Way Match: Mercedes Moné (c) vs. AZM Stardom vs. Hazuki Stardom

6. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Shota Umino

7. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Kyle Fletcher y Mark Davis

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Robbie Eagles

9. IWGP World Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. SANADA