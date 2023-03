New Japan Pro Wrestling anunció de forma oficial el combate por el Campeonato Femenil IWGP que se añade al cartel de “Sakura Genesis”.

► Mercedes Moné hará la primera defensa de su cinturón

La actual monarca, Mercedes Moné, expondrá por primera ocasión, el cinturón que conquistó en “Battle In The Valley 2023”, a mediados de febrero. La campeona aceptó el desafío que hicieron AZM (actual Campeona High Speed) y Hazuki.

Por lo tanto, la empresa del león decretó que las luchadoras se medirán en una triple amenaza dentro del magno evento “Sakura Genesis” del ocho de abril. La ganadora de esta contienda, se enfrentará a Mayu Iwatani en la función que Stardom presentará en el Yokohama Arena el domingo 23 de abril.

Mediante un video publicado por New Japan Pro-Wrestling, la campeona femenina IWGP, Mercedes Moné, aceptó ambos desafíos.

El cartel va así:

NJPW “SAKURA GENESIS 2023”, 08.04.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

– Jeff Cobb, Aaron Henare y Francesco Akira vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

– Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato vs. David Finlay, KENTA y El Phantasmo

– Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

– NJPW WORLD TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Shota Umino

– IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Robbie Eagles

– IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Kyle Fletcher y Mark Davis

– IWGP Wome’s Title: Mercedes Moné (c) vs. AZM vs. Hazuki

– IWGP World Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. SANADA