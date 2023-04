Stardom: “Cinderella Tournament 2023” Round 1

Con dieciocho combates de eliminación directa, dio comienzo el “Cinderella Tournament 2023” de Stardom celebrando su primera ronda desde el Yokohama Budokan.

► “Cinderella Tournament 2023” Round 1

Waka Tsukiyama y Xena fueron las dos concursantes sorpresa. Xena es una luchadora australiana que hizo su debut en Stardom y es alumna de Robbie Eagles. Fue escoltada al ring por Mina Shirakawa y se unió al Club Venus.

Todos las luchadoras involucradas en empates quedaron eliminadas del torneo.

Siendo su segunda participación en la competencia, Waka Tsukiyama dio cuenta de Lady C en una rápida batalla siendo su primer triunfo individual.

A continuación, Saya Iida se impuso a Miyu Amasaki en un rápido y sólido encuentro.

Siguió la confrontación entre Ami Sohrei contra Yuna Mizumori donde se impuso la primera lanzando a su oponente fuera del ring.

La lucha entre Starlight Kid y Haruka Umesaki fue la primera en terminar en empate, siendo ambas eliminadas.

La australiana Xena hizo su debut en Stardom doblegando a Hina y se unió a Club Venus.

Mariah May inició su participación eliminando a Rina.

En un duelo a gran velocidad, Saki Kashima sometió a Momo Kohgo.

A pesar de su encuentro de poca duración, MIRAI y Hanan se brindaron a fondo, con triunfo de la primera.

En otro choque de alta velocidad, Thekla dominó a Koguma en casi siete minutos de acciones.

Siguió una lucha entre compañeras de equipos, donde Natsuko Tora pasó sobre Ruaka.

Para la confrontación entre compañeras de God’s Eye, Syuri doblegó a Tomoka Inaba en un espectacular duelo de patadas. Al final, Inaba no pudo evitar llorar al quedar eliminada.

AZM y Hazuki fuero las siguientes luchadores en quedar fuera luego de un choque que se desarrolló a un ritmo frenético.

Mai Sakurai dio la sorpresa de echar fuera a Giulia en un recio y nivelado duelo.

Natsupoi y Mina Shirakawa también fue una doble eliminación tras una lucha intensa.

Saya Kamitani Mayu Iwatani cayeron por encima de la tercera cuerda por lo que también quedaron fuera del torneo.

Con su gran experiencia, Momo Watanabe superó a Maika para avanzar a la siguiente ronda.

El último duelo que terminó en empate fue el que sostuvieron Utami Hayashishita y Nanae Takahashi, que de tan reñido, llegó al límite del tiempo establecido.

Cerrando la larga jornada, Tam Nakano obtuvo el último boleto en un divertido encuentro contra Himeka, donde el poder de las patadas de Nakano salió a relucir.

Los resultados completos son:

Stardom “CINDERELLA TOURNAMENT”, 26.03.2023

Yokohama Budokan

Asistencia: 1,263 Espectadores

1. Cinderella Tournament – Round 1: Waka Tsukiyama venció a Lady C (5:26) con un Modified Reverse Cradle.

2. Cinderella Tournament – Round 1: Saya Iida derrotó a Miyu Amasaki (6:34) con un Modified Falcon Arrow.

3. Cinderella Tournament – Round 1: Ami Sohrei venció a Yuna Mizumori (5:33) lanzándola por encima de la cuerda superior.

4. Cinderella Tournament – Round 1: Starlight Kid vs. Haruka Umesaki – finalizó en empate (5:47) ambas cayeron por encima de la tercera cuerda.

5. Cinderella Tournament – Round 1: Xena derrotó a Hina (4:47) con un Thunder Struck.

6. Cinderella Tournament – Round 1: Mariah May venció a Rina (5:56) con un Tombstone Driver.

7. Cinderella Tournament – Round 1: Saki Kashima derrotó a Momo Kohgo (4:46) con la Kishikaisei.

8. Cinderella Tournament – Round 1: MIRAI venció a Hanan (7:44) con la Miramare.

9. Cinderella Tournament – Round 1: Thekla derrotó a Koguma (6:53) con un Leg Roll Clutch.

10. Cinderella Tournament – Round 1: Natsuko Tora venció a Ruaka (5:41) con una Swanton Bomb.

11. Cinderella Tournament – Round 1: Syuri derrotó a Tomoka Inaba (6:54) con un White Tiger.

12. Cinderella Tournament – Round 1: Hazuki vs. AZM – finalizó en empate (5:20) cuando ambas cayeron por encima de la tercera cuerda.

13. Cinderella Tournament – Round 1: Mai Sakurai venció a Giulia (5:46) lanzándola por encima de la tercera cuerda.

14. Cinderella Tournament – Round 1: Natsupoi vs. Mina Shirakawa – finalizó en empate (6:15) cuando ambas cayeron por encima de la tercera cuerda.

15. Cinderella Tournament – Round 1: Saya Kamitani vs. Mayu Iwatani – finalizó en empate (3:49) cuando ambas cayeron por encima de la tercera cuerda.

16. Cinderella Tournament – Round 1: Momo Watanabe derrotó a Maika (5:50) lanzándola por encima de la tercera cuerda.

17. Cinderella Tournament – Round 1: Utami Hayashishita vs. Nanae Takahashi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

18. Cinderella Tournament – Round 1: Tam Nakano venció a Himeka (9:06) con un Violet Screwdriver.