El torneo “Best of the Super Jr. 30” llegó a su décimo día de competencia y New Japan Pro Wrestling se presentó por segundo día consecutivo en el Osaka Prefectural Gymnasium.

► “Best of the Super Jr. 30” Día 10

BUSHI cerró su participación con un triunfo ante Francesco Akira; ninguno estaba en zona de clasificación.

Clark Connors y Dan Moloney tampoco tenían posibilidades de clasificar, pero eso no impidió que ambos se tundieran duramente, incluso fuera del ring. La cuenta los sorprendió, pero solo Moloney pudo regresar a tiempo.

Para asegurar su clasificación, Master Wato tenía que ganar esta lucha contra Kevin Knight y eso sucedió respondiendo a la ofensiva de su rival. Así, Wato sumó catorce unidades, que lo ubicaron en la cima del grupo.

Yoshinobu Kanemaru se repuso de su mala racha y sometió a YOH, para evitar que este avanzara a la siguiente etapa.

Cerrando el grupo, El Desperado salió avante ante Robbie Eagles tras un intenso combate. Los dos luchadores se jugaban el paso a semifinales; sin embargo, la tenacidad de Desperado le valió contrarrestar un Canadian Destroyer, conectar un Dude Buster y rematar con la Número dos, para sumar catorce puntos.

Tanto Master Wato como El Desperado concluyeron con los mismos puntos, pero como criterio de desempate se usó el resultado entre ellos, mismo que fue favorable para el emnascarado japonés.

Para las semifinales, Mike Bailey chocará con Master Wato, mientras que el mexicano Titán enfrentará a El Desperado.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 24.05.2023

Osaka Prefectural Gymnasium #2

Asistencia: 819 Espectadores

1. Mike Bailey y Oskar Leube vencieron a Lio Rush y Yuto Nakashima (6:20) con un Flying Body Attack de Leube sobre Nakashima.

2. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO derrotaron a Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku (6:49) con la EVIL de EVIL sobre TAKA.

3. Hiromu Takahashi y Titan vencieron a KUSHIDA y Ryusuke Taguchi (5:55) con un Swan Dive Footstomp de Titan sobre Taguchi.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: BUSHI [4] derrotó a Francesco Akira [8] (8:44) con una Kneelock.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Dan Moloney [8] venció a Clark Connors [8] (4:25) por Countout.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Master Wato [14] derrotó a Kevin Knight [6] (9:32) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Yoshinobu Kanemaru [6] venció a YOH [12] (13:22) con un Reverse Figure-Four Pinfall.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [14] derrotó a Robbie Eagles [10] (20:32) con la Numero Dos.

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Final:

Grupo A:

1. Mike Bailey [14] *

2. Titan [12] *

3. Lio Rush [12]

4. Hiromu Takahashi [12]

5. TJP [10]

6. Taiji Ishimori [10]

7. SHO [8]

8. DOUKI [6]

9. KUSHIDA [4]

10. Ryusuke Taguchi [0]

Grupo B:

1. El Desperado [14] *

2. Master Wato [14] *

3. YOH [12]

4. Robbie Eagles [10]

5. Francesco Akira [8]

-. Clark Connors [8]

-. Dan Moloney [8]

8. Kevin Knight [6]

9. Yoshinobu Kanemaru [6]

10. BUSHI [4]

* A semifinales