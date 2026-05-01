Nikki Bella ofrece una posible fecha de retorno tras lesión

Nikki Bella participó en una lucha por parejas en el episodio del 27 de marzo de Friday Night SmackDown, haciendo equipo con su hermana Brie contra Charlotte Flair y Alexa Bliss. La lucha terminó con la victoria de las Bellas luego de la interferencia de Lash Legend, pero Nikki cayó fuera del ring durante el combate y luego se reveló que se había lesionado el tobillo, que eventualmente la apartaría de WrestleMania 42, con Paige tomando su lugar en el combate.

► Nikki Bella estaría hasta dos meses fuera de acción

Desafortunadamente para Nikki Bella, su lesión la apartó definitivamente de WrestleMania 42 pese a que había cierto optimismo en que llegara al evento. Al respecto, durante un episodio de su pódcast «Nikki and Brie», Nikki reveló que se fracturó, se desgarró y se torció el tobillo y que, a pesar de haberse sometido a cirugía, estará fuera de acción durante al menos seis u ocho semanas, revelando cuáles serán sus planes a futuro una vez que pueda regresar al ring.

«Así que, si me extrañan y no me ven en la televisión de la WWE, pueden encontrarme aquí… Nunca se sabe cuándo apareceré. Al saber que Liv Morgan acaba de ganarlo —y que hay muchos asuntos pendientes ahí— pensé: ‘¡Oh, espera un momento!’, ¿saben?».

«Liv cuenta con el *Judgment Day* y yo, técnicamente, tengo a Paige y a Brie; podemos formar el equipo Bella. Además, me encantaría llegar a ser la Gerente General de *Raw* en algún momento«

Sin duda, luego de ver a su hermana Brie y su amiga Paige ganar el Campeonato Femenil de Parejas, se ha puesto metas bastante ambiciosas como ganar el Campeonato Mundial Femenil o convertirse en Gerente General de Raw (probablemente cuando venza su contrato de dos años con la compañía), mostrando su compromiso de causar impacto en su segunda etapa en la WWE.