The Sessions with Renee Paquette tuvo recientemente como invitada a Nikki Bella y entre otros muchos temas la ex Superestrella de la WWE estuvo realizando una larga reflexión sobre la carrera de The Bella Twins en la compañía.

> The Bella Twins en WWE

“Recuerdo una vez, Triple H dijo: ‘la percepción es la realidad en esta realidad’, para que podamos percibir a las personas como queramos. Creo que eso es lo que nos pasó a Brie y a mí. En ese momento, hicieron que la gente creyera tanto que Brie y yo solo nos preocupamos por los reality shows, solo estábamos allí por nuestros hombres. Eran súper geniales y también hacían cosas increíbles. Sé que AJ (Lee) habló sobre eso en su libro, y creo que se arrepiente mucho. Porque ese podría haber sido un momento en el que podríamos haber empoderado a las mujeres aún más y creado más cambios. Todavía estábamos luchando y ese vestuario era realmente difícil. Muchas mujeres pueden hablar sobre eso.

“Fue un momento en el que vi muchas mujeres con la cabeza gacha, y yo estaba como: ‘Voy a luchar muy duro por esto’. No tenía que regresar con cámaras de reality, ya las tenía con E!. Elegí regresar para asegurarme de que mostráramos la lucha libre femenina porque pensé que lo que hacían las mujeres era tan rudo y no eran apreciadas por eso. Honestamente, Total Divas debería haber sido elogiada aún más, sentí, porque lo que estábamos haciendo era, estábamos literalmente casi al punto de vencer a las Kardashians en índices de audiencia. Estábamos sacudiendo al mundo. Qué gran momento. Podríamos haber tenido a la industria detrás de nosotras. En cambio, lo usaron para volverla en nuestra contra. Eso fue realmente impactante para mí. Pensé: ‘estamos haciendo un gran cambio para la lucha libre femenina, ¿por qué lo odias?’.

“Sentí que, en cuanto al jefe, era la primera vez que perdía el control de lo que podía hacer y no hacer. Cuando Brie y yo ganamos la Diva del Año (en 2013), nos metimos en problemas y nos gritaron. Recuerdo, volvimos tan felices, y fue: ‘Oh, porque trajiste a todos estos nuevos espectadores y las mujeres ahora votan por ti y todas estas nuevas mujeres están aquí’. Tenía la mandíbula] en el suelo. Todos alrededor estaban en el suelo com: ‘Las Bella Twins están siendo regañadas por tener éxito’. No era lo que querían. Presionan a quién quieren que apoye la multitud. La percepción es la realidad. Eso es WWE al pie de la letra. Realmente creo que Total Divas fue lo primero que no pudieron controlar. No pudieron controlar el éxito. No pudieron controlar la corriente principal. No había control. Eso fue difícil por un lado, porque perdieron eso. Luego, creo que todos detrás del escenario pensaron que íbamos a fallar. No me gusta usar la palabra envidia o celos, pero creo que hubo un poco de eso.

“Eso trajo mucho odio en la parte de atrás. Algunas personas fueron de gran apoyo, luego hubo algunos que odiaban y algunos tomaron el micrófono, y realmente lo expresaron. Me dio un gran impulso y fue genial. También fue triste para mí porque avergonzar a una z*rra o derribar a las mujeres, no estaba para eso. Recuerdo cuando tuve que hacer una promo contra (Awesome) Kong antes de que Brie y yo nos fuéramos por once meses. Seguí lo que dijeron en el papel. Estaba tan mal. Hablé con Kia (Stevens, Awesome King) antes, e incluso hablamos después, simplemente no se sentía bien y no me gustó. Ya no quiero pops baratos de la multitud, especialmente si no está aprobado por la mujer. Podría haber dicho muchas más cosas en el micrófono para obtener esas reacciones. Nunca valió la pena para mí. Al final del día, todavía estamos contando historias. Así es como dejé el resto de mi carrera. Algunas de las cosas que me dijeron, en un micrófono, sin siquiera darse cuenta. Recuerdo estar decepcionada como: ‘Acabamos de dar cinco pasos hacia atrás’ por derribar estas barreras y romperlas. Todavía las destrozamos, pero tomó aún más trabajo, y tengo que vivir con este odio en esta industria, y es difícil para mí porque amo la lucha libre, pero tengo que llevar esta nube de odio conmigo“.