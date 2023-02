Nikki Bella, confundida con el odio que recibe

Nikki Bella es una de las luchadoras más importantes de la WWE pero no una de las más queridas. Tampoco es demasiado extraño teniendo en cuenta lo mucho que trabajó como ruda y lo traicionera que fue en tantas ocasiones. Pero la miembro del Salón de la Fama reconoce estar confusa por esas malas reacciones cuando habla de ello en The Bellas Podcast.

► La confusión de Nikki Bella

“Incluso cuando se trata de la industria de la lucha libre, soy la persona más odiada en línea. Literalmente, se escribió un artículo al respecto hace dos semanas. Es cierto, soy la persona más odiada en la industria de la lucha libre, y es tan alucinante porque probablemente soy una de las mejores. Más allá de eso, me odian porque no me comprenden. Si defiendo a las mujeres, me odian. Si me defiendo a mí misma, me odian. Lo que siempre ha sido alucinante es que nunca he afirmado ser la mejor luchadora. Por alguna razón, me odian porque muestre mi amor y mi pasión. Es como si no se me permitiera ser apasionada o tener amor por ello. En cada industria, hay un MVP, hay un campeón, está el mejor. En la nuestra, no tienes que ser el mejor luchador para ser el más popular. Creo que a mucha gente no le gustó mi popularidad. Nos critican por muchas cosas. ¿Por qué deberían quitarme mi pasión y mi amor o por qué deberían odiarme por eso? Amo tanto el negocio y me encantaba estar en el ring tanto. Nunca pretendí ser la mejor, y la gente me criticaba como si estuviera ahí afuera diciendo: ‘nadie puede vencerme’. Sí, soy la Campeona de las Divas con el reinado más largo de la historia, eso nunca cambiará. No es como si estuviéramos en los Juegos Olímpicos y llegué allí y lo gané.

Happy Birthday to WWE Hall of Famers @BellaTwins! pic.twitter.com/mtkhRoR76k — WWE (@WWE) November 21, 2022

“Hay mucho más que implica ser campeona en la WWE, hay tantos componentes que intervienen. Es realmente una locura porque la industria de la lucha libre me odia absolutamente en línea. No todos ellos. Obviamente, la Bella Army es muy fuerte. Estamos hablando del 10% de 100. También siento que me malinterpretan. Leen los titulares, no me escuchan completamente. Cuando estábamos en IG Live y surgió el Raw 30, yo estaba en IG Live, durante unos buenos 20-30 minutos hablando sobre el final de la temporada de Barmageddon, y surgieron preguntas sobre Raw 30. Fueron unos tres minutos de un IG Live de 20 minutos, pero la gente cortó las cosas y lo hizo como si fuera a IG Live para hablar de eso. Es interesante porque, es alucinante para mí porque veo todo el odio, y es muy difícil, porque amo mucho este negocio. Me rompí el cuello en este negocio, y otros huesos, pero volví , he arriesgado mi vida, he arriesgado tantas cosas por lo mucho que lo amo. Es difícil cuando eres tan odiada por algo. Te confunde, es como ¿qué he hecho? Tener éxito, literalmente, eso es todo, porque tengo éxito… Nunca le he dado la espalda a la industria de la lucha libre. Cuanto más éxito he tenido, siempre he tratado de generar más conciencia sobre la lucha libre femenina y empoderar a más mujeres, ¿qué puede hacer mi éxito por los demás? Hay muchas personas que ven eso y también escriben artículos sobre eso, por lo que aprecio mucho a las personas que te defienden a ti [Brie] y a mí, y han escrito artículos increíbles sobre nosotras y muestran que es realmente increíble. Ese pequeño grupo, es una demostración realmente distinta, y es alucinante. También creo que las personas que odian son las que tienen miedo de no seguir la corriente. Tienen miedo de que los trolls se vuelvan contra ellos. Hay un carro de odio hacia Bella”.

¿Qué opinas de Nikki Bella?