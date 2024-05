Nic Nemeth y el ataque a Tony Khan: «¡Me encanta!»

Muchos desean que Nic Nemeth se pase por AEW mientras triunfa como Megacampeón AAA o Campeón Global IWGP de NJPW. Por ahora, mira desde lejos la casa Élite. De hecho, en marzo explicaba por qué no firmó un contrato con la misma: «En el pasado, hubo algunas conversaciones con AEW, pero tenía un plan en el que había estado trabajando probablemente durante el último año y medio. (…) No voy a firmar por 3 años, pero dije que solo quiero ir y venir y ser un mercenario freelancer. Iré con cualquiera al ring y haré cualquier cosa (…)».

► Nic Nemeth y el ataque a Tony Khan

Pero como decimos tampoco está totalmente desconectado pues vio el ataque que The Young Bucks, Kazuchika Okada y Jack Perry propinaron a Tony Khan durante el episodio de Dynamite del 24 de abril. En realidad, ¿quién no lo hizo? Es uno de los momentos más comentados en la actualidad, impulsado además por la imagen del presidente All Elite con un collarín en el Draft de la NFL. Y ahora que vio lo ocurrido, ¿qué le pareció? De ello estuvo hablando recientemente el también luchador de TNA en una entrevista en Busted Open Radio.

«Como fan de lo excéntrico, lo recio, o lo que te golpea en la cara, me disgusta mucho la mayor parte del tiempo cuando veo que esto ocurre aleatoriamente. Sin embargo, ver que esto sucede ahora me hace sonreír mucho… cualquier publicidad es casi siempre buena publicidad, especialmente para AEW, pero vivo para esto, lo amo, me encanta cuando esto sucede… cuando vives para esto y llevas este trabajo a casa contigo, y lo tomas muy en serio, me encanta esa parte».

También, «The Wanted Man» compartió su opinión sobre «The Scapegoat»:

«Es una cosa que te tengan una opinión, pero cuando puedes evocar emociones, ya sea aplausos o abucheos, cuando obtienes una reacción, una reacción genuina o un ‘¿a dónde va con esto?’ No importa, mientras haya sonido, estás cumpliendo tu trabajo como luchador profesional.»