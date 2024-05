Marlon Vera dejó claro poco después de su derrota en el UFC 299 que ya tenía un oponente y un destino en mente para su pelea de recuperación.

«Chito» tuvo una noche difícil en la oficina de Miami, donde se quedó corto ante el campeón de peso gallo Sean O’Malley. Con el fin de volver a la mezcla, Vera apuntó a una pelea con uno de los principales contendientes de la división al que aún no se ha enfrentado.

Pidió enfrentarse al ex campeón Petr Yan en el viaje anual de la promoción al Madison Square Garden para lo que podría ser un combate de ensueño para los aficionados a los golpes. Vera dijo que la última vez que estuvieron cara a cara, acusó a Yan de eludir la pelea.

«Quiero pelear [en] noviembre, en el Madison Square Garden, y me gustaría pelear contra Petr Yan. El ganador puede sentarse ahí esperando la oportunidad del título. [Petr] se negó [a pelear conmigo] antes. Nos vimos en mi última pelea, y él me dijo: ‘Oye, quiero que seas el próximo’, y yo le contesté: ‘De qué estás hablando, te has negado dos veces’».

► Petr Yan dice que ‘Chito’ nunca habría luchado por el título si se hubieran enfrentado

Yan también necesita una gran victoria si quiere volver a la lucha por el título en las 135 libras. El ex campeón fue capaz de romper su racha de derrotas la última vez que se enfrentó a Song Yadong esa misma noche en Miami.

Yan respondió a la reciente llamada de Vera en las redes sociales y abordó su afirmación de que ha estado evitando esta pelea. Yan dijo que si se hubieran enfrentado en el pasado, Vera nunca habría tenido la oportunidad de enfrentarse a O’Malley en una revancha por el título.

Muchos creían que cuando se organizó esa pelea, «Chito» no la merecía necesariamente basándose sólo en sus méritos.

«Seamos honestos, si hubiéramos peleado antes, nunca habría llegado a la pelea por el título. Todo tiene su momento, y el momento de tu paliza se acerca pronto @chitoveraUFC»