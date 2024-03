Nic Nemeth revela por qué no firmó contrato con AEW

La ex Superestrella WWE, Nic Nemeth, que allí fuera conocido como Dolph Ziggler, siendo muy popular y querido por los fans, dado su carisma y buen nivel de lucha, sorprendió a todos cuando debutó en TNA Wrestling luego de haber sido despedido de WWE en septiembre de 2023.

Y es que muchos fans creían que Nemeth iba a aterrizar en AEW, pues Tony Khan le ha venido dando grandes contratos a luchadores de primer nivel, pero Nemeth no ha debutado en AEW, y no parece ser que lo vaya a hacer pronto.

► Por este motivo, Nic Nemeth decidió no firmar contrato con AEW

Al respecto, Nemeth fue entrevistado recientemente por Konnan para su podcast Keepin’ It 100, y allí habló acerca de su decisión de firmar con TNA y no ir a AEW, pese a reconocer que sí hubo negociaciones con Khan. Estas fueron sus interesantes palabras:

«En el pasado, hubo algunas conversaciones con AEW, pero tenía un plan en el que había estado trabajando probablemente durante el último año y medio. No quería ir a ningún lado. Aprecio que varias empresas se hayan puesto en contacto inmediatamente mi despido, pero tenía un plan bien armado.

«Dije que tenía este plan para mi carrera, quería hacer esto por mi cuenta y aun así, Scott D’Amore fue muy insistente porque el vestidor era muy sólido y alguien en el vestidor de TNA se acercó y dije, hombre, ustedes realmente me lo están poniendo difícil. Dije hagamos algunas fechas. No voy a firmar por 3 años, pero dije que solo quiero ir y venir y ser un mercenario freelancer. Iré con cualquiera al ring y haré cualquier cosa. Dije que acabo de salir de una relación a largo plazo, 19 años. No quiero firmar un papel que diga que no puedes hacer esto. Todavía puedo representar a las empresas, soy un gran embajador de marca. Simplemente, no quiero estar encerrado. Lo hice durante demasiado tiempo. Me quedé un par de años extras en WWE para conseguir muy buen dinero.

«Ahora estoy descansado, estoy en la mejor forma de mi vida mental y físicamente. Creo que lo he cronometrado perfectamente, no importa lo que los fans me digan en Twitter. Hice mi plan exactamente como quería hacerlo y quiero ir y venir. Pensé que iba a ir y venir durante 6 meses y luego mirar alrededor. Creo que a estar con TNA durante un año, tal vez más, y luego establecerme en algún lugar. Hasta ahora, Japón me ha tratado muy bien. Ese vestidor de NJPW también es increíble».