Nic Nemeth: «The Rock hace ver pequeño a Roman Reigns»

Sin duda, la historia del momento es la rivalidad entre Roman Reigns y Cody Rhodes, quienes se enfrentarán en el estelar de la noche dos de WrestleMania 40 con el Campeonato Universal Indisputable WWE en juego. Sin embargo, The Rock aparentemente ha tomado el centro de atención en esta rivalidad, especialmente después del «WWE Raw» de anoche, donde atacó brutalmente a «The American Nightmare».

► The Rock se está convirtiendo en el centro de atención

Tras los recientes eventos, algunos fanáticos piensan que The Rock se ha apropiado de la trama, y la ex Superestrella de WWE, Nic Nemeth estuvo de acuerdo durante el reciente «Busted Open Radio», afirmando que, si bien Rock naturalmente eclipsará a cualquier otra persona, su participación está empezando a disminuir a Reigns, aunque espera que este viernes en SmackDown el Jefe Tribal pueda reencausar esta rivalidad a su favor.

«The Rock hace que Roman parezca un hermano pequeño, un poco… Tuvimos un año y nueve meses antes de The Rock de esta historia de dos años, así que lo entiendo».

«Roman Reigns no tiene que imitar a The Rock; ni siquiera tiene que hablar de él. Este es un momento para que vuelva a su horario, déjelo decir lo que quiera. Esta es la historia más importante en el negocio, y este es el tipo al que tienes que vencer«.

«Todos sabemos que The Rock está involucrado, todos sabemos que el ida y vuelta solo ha sido Rock y Cody, volvamos a la lucha por el campeonato. Realmente creo que quiero que me vendan en WrestleMania, no solo verlo por televisión, ¿por qué? ¿Necesito estar en el edificio en este momento?»

A pesar de sus afirmaciones, Nemeth afirma que está contento con la historia actual entre Cody Rhodes, Roman Reigns y The Rock, aunque expresó su preocupación en torno a que los fanáticos estén perdiendo interés en la tensión entre «The Tribal Chief» y «The American Nightmare».