Booker T: «Habrá mucho en juego en Stand & Deliver»

NXT Stand & Deliver 2024 va a realizarse durante la mañana del sábado 6 de abril de la Noche 1 de WrestleMania 40.

Todavía no se han concretado todas las luchas pero Booker T está emocionado. Así lo expresa en The Hall of Fame.

► Booker T de Stand & Deliver

«Estoy encantado, hermano. Me emociona mucho ese enfrentamiento entre Roxanne y Lyra Valkyria. Valkyria cometió un error crucial. Un error clave, realmente, al entrar en este combate impulsada solo por la adrenalina y la emoción, ¿sabes a lo que me refiero? Llena de emociones. Está lesionada. Debería estar en algún lugar pensando en descansar y volver al 100%. Pero no, no, no. Tiene que entrar allí y demostrarse a sí misma. Y déjame decirte ahora mismo: Roxanne Pérez, hemos hablado de ello. Hemos hablado de ello muchas veces. Esta actitud que ha adoptado últimamente, no es algo nuevo para mí. Porque he hablado con Roxanne sobre esto, ‘Tienes que ser capaz de pisar algunos callos. Tienes que ser capaz de pisar algunos callos y seguir adelante, ¡y seguir adelante, Jack!’. ¿Sabes a lo que me refiero?

«No puedes estar pensando en amigos y en ser líder en el vestuario. Oh no, no puedes estar pensando en eso. Tienes que estar pensando en estadísticas del Salón de la Fama. Tienes que estar pensando en cheques y campeonatos. Porque sabes, el Camino al Trono es largo, ¿sabes a lo que me refiero? Así que eso es lo que está pensando Roxanne. Y ese chico Trick Williams va a enfrentarse a Melo. Eso también va a ser otro monstruo, así como el Don [Tony D’Angleo] enfrentándose a Ilja Dragunov. Ese combate también va a ser algo especial. Tenemos el combate por el título de parejas que, ni siquiera sabemos quiénes serán todavía. Así que tenemos, amigo, tenemos mucho en juego en ese evento Stand & Deliver. Así que estoy listo, hermano. Estoy listo.»

Echemos un vistazo al menú (de momento) de Stand & Deliver 2024: