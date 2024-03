Nic Nemeth: «Mercedes Moné es una ruda natural»

Mercedes Moné ha debutado en AEW como babyface. Por el tremendo apoyo de los fanáticos y porque de inmediato salvó a Willow Nightingale de Julia Hart y Skye Blue. Al contrario que Kazuchika Okada, quien debutó atacando a Eddie Kingston y aliándose con The Young Bucks. Esto no quiere decir que mañana «The CEO» no vaya a mostrar una cara más malvada. O «The Rainmaker» una más amable. Pero de momento así es como se han presentado en la casa Élite las dos estrellas.

► Nic Nemeth de Mercedes Moné

En cambio, Nic Nemeth cree que Moné es una heel natural. También considera que su aparición en Dynamite: Big Business debió darse más pronto en el show. El exDolph Ziggler habla de la exSasha Banks en su reciente aparición en Busted Open Radio.

«Quizás, [Mone] está llegando, porque no lo sabemos con certeza, nunca se sabe en un segmento. Siempre y cuando no lo guardes hasta el final. En 2024, no quieres que la audiencia esté sentada durante una hora y 50 minutos esperando lo que sabían que iba a suceder. Sorpréndelos, quítaselo, lo que sea, en los primeros 30, 45 minutos, algo sucede, y ella aparece de la nada».

«Algo que noté cuando se enfrentaron (Mone y Nightingale), tuvieron su momento, pensé, ‘Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí… ¿Mercedes se va a alejar?’ Y Willow levantó la mano para ambas en el ring. Casi parecía que Mercedes no quería que la levantaran o tocaran, hasta que la tomó y dijo, ‘Está bien, puedes levantarme la mano. Puedes compartir el ring conmigo y llevarte un poco del brillo de esta nueva estrella debutante’«.

Curiosamente, «The Wanted Man» también está emprendiendo su aventura en NJPW, TNA y la escena independiente después de su salida de WWE en 2023 como babyface cuando siempre ha brillado más como heel. Es comprensible pues los fanáticos los aman y ni ellos ni las compañías quieren desaprovechar eso, que no solo se traduce en aplausos sino en visualizaciones de los programas o ventas de mercancía. Eso sí, ¿cuál de los dos cambiará antes de bando?