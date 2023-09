Nia Jax ha vuelto a WWE. Durante el Raw de esta pasada noche, atacó a Rhea Ripley y Raquel Rodríguez durante su lucha por el Campeonato Mundial cuando parecía que la contendiente podía ganar. Desde hace varias semanas se venía hablando de que volvería a la compañía y finalmente no solo lo ha hecho sino que tiene en su punto de mira a la luchadora más en forma actualmente. ¿Será capaz la samoana de destronarla? Lo veremos próximamente. Puede que en Fastlane 2023.

NIA JAX IS BACK!!! #WWERaw pic.twitter.com/2bfavt9Y3i

Mientras, tenemos novedades sobre The Irresistible Force. Nuestros compañeros de Fightful nos informan de cuando la contrataron y que la congelación de nuevas llegadas ya no es efectiva, lo que puede hacernos pensar en que próximamente habrá nuevos fichajes en WWE.

«Nia Jax hizo su regreso a WWE en Monday Night Raw, atacando a Raquel Rodríguez y Rhea Ripley. En programas recientes, habíamos escuchado que estaba destinada a regresar a la empresa, y nos han confirmado que fue contratada hace más de un mes. La congelación de contrataciones, en efecto, se levantó este verano».

«Es la primera firma que se realiza desde que Vince McMahon forzó su regreso a la empresa y volvió a la televisión del roster principal. La fusión entre Endeavor y WWE está teniendo lugar esta semana, pero nos han asegurado que no guarda relación con su aparición en televisión. De hecho, varios empleados de la compañía pensaban que ella regresaría antes de esto».

Nia Jax ha vuelto en mucha mejor forma que antes, con una nueva actitud y dispuesta a reinar nuevamente. Y habida cuenta de lo sucedido en televisión, en el siguiente Premium Live Event se realizará una triple amenaza por el título. A ver qué sucede hacia el 7 de octubre.

EXCLUSIVE: Feel the fallout from Nia Jax's SHOCKING return on #WWERaw! pic.twitter.com/473WZfFrib

— WWE (@WWE) September 12, 2023