Mandy Rose: «Podría ser agente libre muy pronto»

“No sé si ‘retirarme’ es la palabra correcta, pero no es la situación en este momento. No sé sobre el futuro. Estoy bastante ocupada ahora mismo, haciendo muchas cosas y todo está bien, así que…”. Esto decía Mandy Rose en julio. Después de que en junio señalara: «[…] No puedo decir que nunca volveré a luchar, realmente no estoy segura. Pero ahora estoy tomando un descanso […]. No quiero afirmar que nunca volveré […]». La exluchadora de WWE siempre ha mantenido la puerta abierta de la lucha libre profesional.

► El posible retorno de Mandy Rose

Y sus fanáticos nunca han dejado de preguntarle cuando va a volver. Ella no ha dado respuestas más concretas que las que leemos arriba pero sí lo hizo en una reciente sesión Q&A en redes sociales. Sin extenderse demasiado, la que fuera Campeona NXT adelanta que su retorno a las cuerdas podría estar cerca:

«Es curioso que lo hayas preguntado… tu chica podría estar a punto de convertirse en una agente libre muy pronto«.

¿Podría haría ilusionarse a sus seguidores si realmente no tuviera pensado ponerse las botas nuevamente? Ahora, ¿dónde sería? Puede que en la misma WWE. No sería una sorpresa que las dos partes hayan acercado posturas en estos meses y estén decididas a trabajar juntas otra vez habida cuenta de que hasta el despido de Mandy Rose todo había ido de maravilla. La Superstar había conseguido renacer su carrera en NXT mientras que la compañía había encontrado en ella a la estrella que llevaban años buscando.

Por otro lado, tampoco deberíamos descartar otras opciones, como AEW o IMPACT, compañías también importantes donde va a tener mucha visibilidad, donde van a poder pagarle mucho dinero, pero al mismo tiempo darle mayor libertad para que siga adelante con sus otras pasiones. Pero, de momento, todo esto es especulación.

