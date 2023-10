Nace The Kofi Kingston Library and Digital Center

A comienzos de año, Kofi Kingston ofrecía muchos detalles acerca de su fundación CLICK, la cual puso en marcha en Ghana, su país natal, con el objetivo de ayudar a los jóvenes, en especial en las áreas más desfavorecidas, en sus estudios, tanto en lo relativo a la tecnología como a bibliotecas. A través de la misma, según la Superestrella WWE anuncia en una reciente publicación en redes sociales, acaba de crear The Kofi Kingston Library and Digital Center.

«¡Lo logramos!

¡La Biblioteca y Centro Digital Kofi Kingston está oficialmente abierta, en funcionamiento! ¡Y no podríamos haberlo logrado sin todos ustedes! Fue un día tan especial lleno de emoción, entusiasmo, optimismo y esperanza.

¡Un ENORME agradecimiento a todos los que donaron a través de la plataforma Go Fund Me! Sus generosas contribuciones ayudaron a convertir esta visión en realidad y estamos eternamente agradecidos por su voluntad de dar.

Gracias a todos los miembros de la junta directiva de la Fundación ‘CLICK for Quality Education’: Elizabeth Afua Sarkodie-Mensah, Leslie Esi Mensah Osabutey, Catherine Woodworth Wong y Joanna Hadjicostandi-Anang. Ellos, junto con varios otros, dedicaron su tiempo y esfuerzo a lo largo de los años para hacer esto posible.

¡Todos nos hemos unido para marcar una verdadera diferencia en la vida de los niños ghaneses!

¡Y ahora, hacia el futuro que vamos!«.

10/13/2023-

WE DID IT!

The Kofi Kingston Library and Digital Center is officially open, up and running! And we couldn’t have done it without all of you! It was such a special day filled with excitement, enthusiasm, optimism, and hope.

HUGE thanks to everyone who donated to… pic.twitter.com/oImtNIqh7m

— Kofi Kingston aka “The Cornhole King” (@TrueKofi) October 16, 2023