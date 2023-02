“¿Sabes por qué The Hurt Business funcionó? Porque era ORGÁNICO. Bobby, Shelton y yo somos REALMENTE amigos durante más de 15 años. Una hermandad a través de años, empresas y países. Shelty tuvo una relación con Ced & Shelton avalado. Adoptamos a Ced. La relación no fue artificial”. The Hurt Business nunca han dejaro de hablar tanto de su separación como de su posible reunión, en especial Bobby Lashley y MVP, quien pronunciaba no hace mucho estas palabras sobre por qué la facción funcionó.

► MVP, Vince McMahon y The Hurt Business

El ahora mánager de Omos ha vuelto a hablar al respecto recientemente en Superstar Crossover. En esta ocasión, el ex luchador afirma que no sabe por qué Vince McMahon tomó la decisión de separarlos. Cualquiera pensaría que les explicó el motivo pero en realidad no fue así, simplemente lo hizo.

“Vince McMahon toma decisiones. Eso está muy por encima de mi nivel salarial. Fue una decisión que tomó. ¿Por qué eligió hacerlo? No tengo idea, pero fue su elección. Él es el jefe, bueno, en ese momento, él era el jefe, y así es como funcionan las cosas.

“Todos estábamos rascándonos la cabeza, pero al final del día, estoy haciendo todo lo posible para tratar de volver a unir al equipo. Bobby está siendo un poco terco. Tengo a Shelton y Cedric de nuevo a bordo conmigo, y estoy tratando de hacer que Bobby cambie. Entonces, veremos si podemos hacer que The Hurt Business vuelva a funcionar“.

¿Te gustaría que The Hurt Business volviesen a trabajar juntos?

También puedes repasar lo sucedido esta semana en WWE y AEW: