D-Von Dudley descartó problemas con Triple H tras su salida

Tras retirarse de la acción luchística debido a una lesión, D-Von Dudley regresó el año pasado a la WWE para trabajar como entrenador en NXT. Esta labor duró hasta enero del año pasado cuando el propio miembro del Salón de la Fama WWE anunciara sorpresivamente su salida de la compañía, sin precisar razones.

► D-Von Dudley habló su versión

Días después se conocieron informes de que la salida de D-Von Dudley de la WWE no habría sido en buenos términos y que la misma se produjo después de que no se le permitió al miembro del Salón de la Fama WWE asistir a un espectáculo ECW Reunion, y Triple H supuestamente amenazó con despedirlo si asistía al evento.

Durante una entrevista reciente con Wrestling News, D-Von Dudley analizó la situación de su salida de la WWE, y dejó en claro de que no hubo problema alguno entre él y Triple H, y aclaró su versión de lo sucedido respecto al evento de ECW que habría detonado la supuesta polémica.

“Déjame decir esto. No hubo problemas con Triple H. Triple H no amenazó con despedirme. Lo que mucha gente no sabe es que no hablé directamente con Hunter durante eso, pero no, no me amenazó con despedirme. Fue solo otra vez, ya sabes, una falta de comunicación en los escritores de la hoja sucia o lo que sea, pero ese no fue el caso. Una vez más, no puedo entrar en detalles en este momento”.

Hay camisetas por ahí que dicen ‘Soy un tipo de Paul Heyman’. Soy un tipo de Paul Heyman porque me ayudó con ECW, pero solo soy un tipo de Triple H. No puedo comenzar a agradecer lo suficiente a ese hombre por todo lo que ha hecho por mí. Él fue la razón por la que me convertí en productor.

Cuando Bubba y yo nos fuimos en 2016 como talento, según tengo entendido, fue él quien me sugirió que me convirtiera en productor. Recuerdo la noche en que nos despedimos de los Dudley, él me llevó a un lado y me preguntó si me gustaría el trabajo. Le dije: ‘Todavía no estoy listo para colgarlo’. Todavía me queda mucho en el tanque. Todavía me encantaría luchar y tal vez ayudar a algunos de los talentos más jóvenes, ya sabes, como Apollo Crews, ya sabes, cosas así. Pero, sabes, desafortunadamente, Vince quería ambas partes y no había nada que pudiera hacer en ese punto, por eso me ofreció el trabajo. Dije: ‘Bueno, ¿tengo otra opción?’ Él dice: ‘No, no realmente D-Von’. Le dije: ‘Bueno, tomaré el trabajo de un productor’, porque todavía quería ser parte de la compañía. Realmente lo disfruto. Era mi sueño de la infancia trabajar para WWE”.

“Me dijeron que no podía hacer la firma de autógrafos por ciertas razones. Cuando me explicaron por qué, dije: ‘Está bien, lo entiendo’. Quiero decir, ¿estaba molesto? Sí, porque solo pensé que se podía haber hecho un poco antes de lo que me dijeron, porque así la gente no hubiera esperado que yo no estuviera allí. Pero es lo que es. Sucede. Es agua debajo del pozo ahora y te alejas de ella. Pero, ya sabes, para mí, lo mío era, y siempre ha sido que, si no estoy haciendo nada con la empresa, entonces, ya sabes, quería poder salir y trabajar un poco como autónomo. poco, pero no puedes hacer eso cuando trabajas para una organización. Así que lo entiendo y lo entiendo. Pero es algo que, ya sabes, sentí que solo quería hacer. ¿Entonces esa fue una de las razones por las que me fui? No, pero de nuevo, fue solo para, ya sabes, estar de acuerdo en estar en desacuerdo”.

D-Von Dudley ya no puede luchar y ahora disfruta de su tiempo en su academia preparando a nuevos luchadores. Habrá que ver si volverá algún día a la compañía, considerando de que no salió en malos términos.