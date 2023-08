La música de Seth Rollins: «Me recuerda a The Shield»

«Sí, ni siquiera se trata de adrenalina, es casi lo contrario. Es como una experiencia reconfortante porque la canción tiene esta cualidad inquietante. Así que cuando cantan la canción en la oscuridad, apenas abro los ojos para ver si las linternas están encendidas. Las luces intermitentes crean un ambiente muy especial. Casi me saca del momento, casi me desconecta de la sensación de gran lucha. Sé que para ellos añade algo, es parte de la experiencia en vivo, les emociona. Para mí, en cambio, me relajo mucho, solo intento respirar. […] Sí, realmente es un momento tranquilizador«. Así vive Seth Rollins que los fans de WWE canten su música.

World Heavyweight Champion @WWERollins is already playing mind games with @FinnBalor and the match hasn't even begun!#SummerSlam pic.twitter.com/WW7Nl1YiPj — WWE (@WWE) August 6, 2023

► La música de Seth Rollins

De la misma manera, como dice a GQ, The Visionary se acuerda de The Shield ante esa gran reacción del WWE Universe. Cuando él entraba a la arena desde las gradas junto a Roman Reigns y Dean Ambrose mientras sonaba la canción Special Op después del clásico «Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, SHIELD» el estadio se venía abajo.

«Oh, sin lugar a dudas. Quiero decir, mira, si retrocedemos una docena de años, probablemente rivalice en energía con la entrada icónica del grupo de la WWE The Shield. Hay algo especial en ingresar directamente entre la gente, eso realmente te emociona, porque estás ahí en medio de todo. Pero para mí, como artista en solitario, la energía y la relación que tengo con el público en este momento están en otro nivel. Llevo 13 años en mi carrera en la WWE. Es algo que nunca podría haber anticipado. Así que es realmente fantástico estar en este punto, divirtiéndome tanto y sentir que todos se divierten contigo. Tan pronto como resuenan las palabras ‘Burn It Down’, parece una fiesta allí afuera. Y me siento muy, muy, muy honrado de estar en el centro de eso«.

Sierra – Hotel – India – Echo – Lima – Delta… 🗣️ SHIELD! Rare footage of The Shield recording the intro for their theme music. pic.twitter.com/19PpMdboq9 — WWE (@WWE) November 13, 2022