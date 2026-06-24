Mundial 2026: Tabla de Posiciones y Clasificación de Todos los Grupos

por
Super Fucho

Ya dio inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año tiene como sede 3 países: México, Canadá y, principalmente, Estados Unidos.

Por eso aquí en SÚPER LUCHAS y nuestra sección especial de SÚPER FUCHO, les traemos la Tabla de Posiciones y Clasificación de Todos los Grupos, que se irá actualizando constantemente tras terminar cada partido.

🏆
FIFA WORLD CUP 2026 – COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

Clasificación Mundial 2026

Clasificación Completa de la Fase de Grupos

⚽ 12 Grupos • 🌎 48 Selecciones • 🏆 Un Solo Campeón

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo A

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇲🇽 México 3 3 0 0 6:0 +6 9 ✔️⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
2 🇿🇦 Sudáfrica 3 1 1 1 2:3 -1 4 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪
3 🇰🇷 Corea del Sur 3 1 0 2 2:3 -1 3 ❌⚽ ➖⚽ ⚪
4 🇨🇿 República Checa 3 0 1 2 2:6 -4 1 ❌⚽ ➖⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo B

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇨🇭 Suiza 3 2 1 0 7:3 +4 7 ➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
2 🇨🇦 Canadá 3 1 1 1 8:3 +5 4 ➖⚽ ✔️⚽ ❌⚽
3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 5:6 -1 4 ➖⚽ ❌⚽ ✔️⚽
4 🇶🇦 Catar 3 0 1 2 2:10 -8 1 ➖⚽ ❌⚽ ❌⚽

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo C

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇧🇷 Brasil 3 2 1 0 7:1 +6 7 ➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
2 🇲🇦 Marruecos 3 1 2 0 6:3 +3 7 ➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
3 🏴 Escocia 3 1 0 2 1:3 -2 3 ✔️⚽ ❌⚽ ❌⚽
4 🇭🇹 Haití 3 0 1 2 2:6 -4 1 ❌⚽ ❌⚽ ❌⚽

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo D

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇺🇸 EE. UU. 2 2 0 0 6:1 +5 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇦🇺 Australia 2 1 0 1 2:2 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪
3 🇵🇾 Paraguay 2 1 0 1 2:4 -2 3 ❌⚽ ✔️⚽ ⚪
4 🇹🇷 Turquía 2 0 0 2 0:3 -3 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo E

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇩🇪 Alemania 2 2 0 0 9:2 +7 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇨🇮 Costa de Marfil 2 1 0 1 2:2 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪
3 🇪🇨 Ecuador 2 0 1 1 0:1 -1 1 ❌⚽ ➖⚽ ⚪
4 🇨🇼 Curazao 2 0 1 1 1:7 -6 1 ❌⚽ ➖⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo F

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇳🇱 Países Bajos 2 1 1 0 7:3 +4 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇯🇵 Japón 2 1 1 0 6:2 +4 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪
3 🇸🇪 Suecia 2 1 0 1 6:6 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪
4 🇹🇳 Túnez 2 0 0 2 1:9 -8 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo G

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇪🇬 Egipto 2 1 1 0 4:2 +2 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇮🇷 RI de Irán 2 0 2 0 2:2 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪
3 🇧🇪 Bélgica 2 0 2 0 1:1 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪
4 🇳🇿 Nueva Zelanda 2 0 1 1 3:5 -2 1 ➖⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo H

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇪🇸 España 2 1 1 0 4:0 +4 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇺🇾 Uruguay 2 0 2 0 3:3 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪
3 🇨🇻 Islas de Cabo Verde 2 0 2 0 2:2 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪
4 🇸🇦 Arabia Saudí 2 0 1 1 1:5 -4 1 ➖⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo I

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇫🇷 Francia 2 2 0 0 6:1 +5 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇳🇴 Noruega 2 2 0 0 7:3 +4 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
3 🇸🇳 Senegal 2 0 0 2 3:6 -3 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪
4 🇮🇶 Irak 2 0 0 2 1:7 -6 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo J

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇦🇷 Argentina 2 2 0 0 5:0 +5 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇦🇹 Austria 2 1 0 1 3:3 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪
3 🇩🇿 Argelia 2 1 0 1 2:4 -2 3 ❌⚽ ✔️⚽ ⚪
4 🇯🇴 Jordania 2 0 0 2 2:5 -3 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo K

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇨🇴 Colombia 2 2 0 0 4:1 +3 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
2 🇵🇹 Portugal 2 1 1 0 6:1 +5 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪
3 🇨🇩 RD Congo 2 0 1 1 1:2 -1 1 ➖⚽ ❌⚽ ⚪
4 🇺🇿 Uzbekistán 2 0 0 2 1:8 -7 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo L

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🏴 Inglaterra 2 1 1 0 4:2 +2 4 ✔️⚽ ➖⚽ ⚪
2 🇬🇭 Ghana 2 1 1 0 1:0 +1 4 ✔️⚽ ➖⚽ ⚪
3 🇭🇷 Croacia 2 1 0 1 3:4 -1 3 ❌⚽ ✔️⚽ ⚪
4 🇵🇦 Panamá 2 0 0 2 0:2 -2 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

📊 Tabla de EQUIPOS QUE CLASIFICARON COMO Mejores Terceros

Pos Equipo PJ G E P GF GC GD Sofascore
1 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4.0
2 🇸🇪 Suecia 2 1 0 1 6 6 0 3.0
3 🇭🇷 Croacia 2 1 0 1 3 4 -1 3.0
4 🇩🇿 Argelia 2 1 0 1 2 4 -2 3.0
5 🇵🇾 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3.0
6 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 3 1 0 2 1 4 -3 3.0
7 🇨🇻 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2.0
8 🇧🇪 Bélgica 2 0 2 0 1 1 0 2.0
9 🇨🇿 República Checa 2 0 1 1 2 3 -1 1.0
10 🇨🇩 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1.0
11 🇪🇨 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1.0
12 🇸🇳 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0.0

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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