Mundial 2026: Tabla de Posiciones y Clasificación de Todos los Grupos

Ya dio inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año tiene como sede 3 países: México, Canadá y, principalmente, Estados Unidos.

Por eso aquí en SÚPER LUCHAS y nuestra sección especial de SÚPER FUCHO, les traemos la Tabla de Posiciones y Clasificación de Todos los Grupos, que se irá actualizando constantemente tras terminar cada partido.

🏆 FIFA WORLD CUP 2026 – COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 Clasificación Mundial 2026 Clasificación Completa de la Fase de Grupos ⚽ 12 Grupos • 🌎 48 Selecciones • 🏆 Un Solo Campeón

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo A Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇲🇽 México 3 3 0 0 6:0 +6 9 ✔️⚽ ✔️⚽ ✔️⚽ 2 🇿🇦 Sudáfrica 3 1 1 1 2:3 -1 4 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪ 3 🇰🇷 Corea del Sur 3 1 0 2 2:3 -1 3 ❌⚽ ➖⚽ ⚪ 4 🇨🇿 República Checa 3 0 1 2 2:6 -4 1 ❌⚽ ➖⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo B Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇨🇭 Suiza 3 2 1 0 7:3 +4 7 ➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽ 2 🇨🇦 Canadá 3 1 1 1 8:3 +5 4 ➖⚽ ✔️⚽ ❌⚽ 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 5:6 -1 4 ➖⚽ ❌⚽ ✔️⚽ 4 🇶🇦 Catar 3 0 1 2 2:10 -8 1 ➖⚽ ❌⚽ ❌⚽ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo C Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇧🇷 Brasil 3 2 1 0 7:1 +6 7 ➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽ 2 🇲🇦 Marruecos 3 1 2 0 6:3 +3 7 ➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽ 3 🏴 Escocia 3 1 0 2 1:3 -2 3 ✔️⚽ ❌⚽ ❌⚽ 4 🇭🇹 Haití 3 0 1 2 2:6 -4 1 ❌⚽ ❌⚽ ❌⚽ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo D Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇺🇸 EE. UU. 2 2 0 0 6:1 +5 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇦🇺 Australia 2 1 0 1 2:2 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪ 3 🇵🇾 Paraguay 2 1 0 1 2:4 -2 3 ❌⚽ ✔️⚽ ⚪ 4 🇹🇷 Turquía 2 0 0 2 0:3 -3 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo E Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇩🇪 Alemania 2 2 0 0 9:2 +7 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇨🇮 Costa de Marfil 2 1 0 1 2:2 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪ 3 🇪🇨 Ecuador 2 0 1 1 0:1 -1 1 ❌⚽ ➖⚽ ⚪ 4 🇨🇼 Curazao 2 0 1 1 1:7 -6 1 ❌⚽ ➖⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo F Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇳🇱 Países Bajos 2 1 1 0 7:3 +4 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇯🇵 Japón 2 1 1 0 6:2 +4 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪ 3 🇸🇪 Suecia 2 1 0 1 6:6 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪ 4 🇹🇳 Túnez 2 0 0 2 1:9 -8 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo G Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇪🇬 Egipto 2 1 1 0 4:2 +2 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇮🇷 RI de Irán 2 0 2 0 2:2 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪ 3 🇧🇪 Bélgica 2 0 2 0 1:1 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪ 4 🇳🇿 Nueva Zelanda 2 0 1 1 3:5 -2 1 ➖⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo H Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇪🇸 España 2 1 1 0 4:0 +4 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇺🇾 Uruguay 2 0 2 0 3:3 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪ 3 🇨🇻 Islas de Cabo Verde 2 0 2 0 2:2 0 2 ➖⚽ ➖⚽ ⚪ 4 🇸🇦 Arabia Saudí 2 0 1 1 1:5 -4 1 ➖⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo I Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇫🇷 Francia 2 2 0 0 6:1 +5 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇳🇴 Noruega 2 2 0 0 7:3 +4 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪ 3 🇸🇳 Senegal 2 0 0 2 3:6 -3 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪ 4 🇮🇶 Irak 2 0 0 2 1:7 -6 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo J Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇦🇷 Argentina 2 2 0 0 5:0 +5 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇦🇹 Austria 2 1 0 1 3:3 0 3 ✔️⚽ ❌⚽ ⚪ 3 🇩🇿 Argelia 2 1 0 1 2:4 -2 3 ❌⚽ ✔️⚽ ⚪ 4 🇯🇴 Jordania 2 0 0 2 2:5 -3 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo K Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🇨🇴 Colombia 2 2 0 0 4:1 +3 6 ✔️⚽ ✔️⚽ ⚪ 2 🇵🇹 Portugal 2 1 1 0 6:1 +5 4 ➖⚽ ✔️⚽ ⚪ 3 🇨🇩 RD Congo 2 0 1 1 1:2 -1 1 ➖⚽ ❌⚽ ⚪ 4 🇺🇿 Uzbekistán 2 0 0 2 1:8 -7 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente

Copa Mundial de la FIFA 2026 📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3 🏆 Tabla de Posiciones – Grupo L Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados 1 🏴 Inglaterra 2 1 1 0 4:2 +2 4 ✔️⚽ ➖⚽ ⚪ 2 🇬🇭 Ghana 2 1 1 0 1:0 +1 4 ✔️⚽ ➖⚽ ⚪ 3 🇭🇷 Croacia 2 1 0 1 3:4 -1 3 ❌⚽ ✔️⚽ ⚪ 4 🇵🇦 Panamá 2 0 0 2 0:2 -2 0 ❌⚽ ❌⚽ ⚪ 🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos 🟡 Zona de posibles mejores terceros 🔴 Eliminados de la competencia ✔️⚽ Victoria ➖⚽ Empate ❌⚽ Derrota ⚪ Pendiente