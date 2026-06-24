Mundial 2026: Tabla de Posiciones y Clasificación de Todos los Grupos

Ya dio inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año tiene como sede 3 países: México, Canadá y, principalmente, Estados Unidos.
Por eso aquí en SÚPER LUCHAS y nuestra sección especial de SÚPER FUCHO, les traemos la Tabla de Posiciones y Clasificación de Todos los Grupos, que se irá actualizando constantemente tras terminar cada partido.
🏆
FIFA WORLD CUP 2026 – COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026
Clasificación Mundial 2026
Clasificación Completa de la Fase de Grupos
⚽ 12 Grupos • 🌎 48 Selecciones • 🏆 Un Solo Campeón
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo A
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇲🇽 México
|3
|3
|0
|0
|6:0
|+6
|9
|✔️⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
|2
|🇿🇦 Sudáfrica
|3
|1
|1
|1
|2:3
|-1
|4
|✔️⚽ ❌⚽ ⚪
|3
|🇰🇷 Corea del Sur
|3
|1
|0
|2
|2:3
|-1
|3
|❌⚽ ➖⚽ ⚪
|4
|🇨🇿 República Checa
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
|❌⚽ ➖⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo B
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇨🇭 Suiza
|3
|2
|1
|0
|7:3
|+4
|7
|➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
|2
|🇨🇦 Canadá
|3
|1
|1
|1
|8:3
|+5
|4
|➖⚽ ✔️⚽ ❌⚽
|3
|🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
|3
|1
|1
|1
|5:6
|-1
|4
|➖⚽ ❌⚽ ✔️⚽
|4
|🇶🇦 Catar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|-8
|1
|➖⚽ ❌⚽ ❌⚽
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo C
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇧🇷 Brasil
|3
|2
|1
|0
|7:1
|+6
|7
|➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
|2
|🇲🇦 Marruecos
|3
|1
|2
|0
|6:3
|+3
|7
|➖⚽ ✔️⚽ ✔️⚽
|3
|🏴 Escocia
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|✔️⚽ ❌⚽ ❌⚽
|4
|🇭🇹 Haití
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
|❌⚽ ❌⚽ ❌⚽
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo D
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇺🇸 EE. UU.
|2
|2
|0
|0
|6:1
|+5
|6
|✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇦🇺 Australia
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|✔️⚽ ❌⚽ ⚪
|3
|🇵🇾 Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|❌⚽ ✔️⚽ ⚪
|4
|🇹🇷 Turquía
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
|❌⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo E
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇩🇪 Alemania
|2
|2
|0
|0
|9:2
|+7
|6
|✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇨🇮 Costa de Marfil
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|✔️⚽ ❌⚽ ⚪
|3
|🇪🇨 Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|❌⚽ ➖⚽ ⚪
|4
|🇨🇼 Curazao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|-6
|1
|❌⚽ ➖⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo F
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇳🇱 Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|7:3
|+4
|4
|➖⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇯🇵 Japón
|2
|1
|1
|0
|6:2
|+4
|4
|➖⚽ ✔️⚽ ⚪
|3
|🇸🇪 Suecia
|2
|1
|0
|1
|6:6
|0
|3
|✔️⚽ ❌⚽ ⚪
|4
|🇹🇳 Túnez
|2
|0
|0
|2
|1:9
|-8
|0
|❌⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo G
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇪🇬 Egipto
|2
|1
|1
|0
|4:2
|+2
|4
|➖⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇮🇷 RI de Irán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|➖⚽ ➖⚽ ⚪
|3
|🇧🇪 Bélgica
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|➖⚽ ➖⚽ ⚪
|4
|🇳🇿 Nueva Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3:5
|-2
|1
|➖⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo H
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇪🇸 España
|2
|1
|1
|0
|4:0
|+4
|4
|➖⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇺🇾 Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|0
|2
|➖⚽ ➖⚽ ⚪
|3
|🇨🇻 Islas de Cabo Verde
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|➖⚽ ➖⚽ ⚪
|4
|🇸🇦 Arabia Saudí
|2
|0
|1
|1
|1:5
|-4
|1
|➖⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo I
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇫🇷 Francia
|2
|2
|0
|0
|6:1
|+5
|6
|✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇳🇴 Noruega
|2
|2
|0
|0
|7:3
|+4
|6
|✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
|3
|🇸🇳 Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|-3
|0
|❌⚽ ❌⚽ ⚪
|4
|🇮🇶 Irak
|2
|0
|0
|2
|1:7
|-6
|0
|❌⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo J
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇦🇷 Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|+5
|6
|✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇦🇹 Austria
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|✔️⚽ ❌⚽ ⚪
|3
|🇩🇿 Argelia
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|❌⚽ ✔️⚽ ⚪
|4
|🇯🇴 Jordania
|2
|0
|0
|2
|2:5
|-3
|0
|❌⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo K
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🇨🇴 Colombia
|2
|2
|0
|0
|4:1
|+3
|6
|✔️⚽ ✔️⚽ ⚪
|2
|🇵🇹 Portugal
|2
|1
|1
|0
|6:1
|+5
|4
|➖⚽ ✔️⚽ ⚪
|3
|🇨🇩 RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|➖⚽ ❌⚽ ⚪
|4
|🇺🇿 Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|-7
|0
|❌⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente
Copa Mundial de la FIFA 2026
📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3
🏆 Tabla de Posiciones – Grupo L
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF:GC
|DG
|Pts
|Últimos Resultados
|1
|🏴 Inglaterra
|2
|1
|1
|0
|4:2
|+2
|4
|✔️⚽ ➖⚽ ⚪
|2
|🇬🇭 Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|+1
|4
|✔️⚽ ➖⚽ ⚪
|3
|🇭🇷 Croacia
|2
|1
|0
|1
|3:4
|-1
|3
|❌⚽ ✔️⚽ ⚪
|4
|🇵🇦 Panamá
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|❌⚽ ❌⚽ ⚪
🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia
✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente