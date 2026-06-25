Mundial 2026 | Hoy México enfrenta a República Checa: siga el minuto a minuto

0′ 🎬 INICIO ¡Arranca el encuentro! México mueve primero el balón en este inicio de los 45 minutos iniciales. Se juega el tercer duelo de la fase de grupos con todo por decidirse. 6.0

3′ 🔄 POSESIÓN Primeros minutos para la República Checa. Los europeos, vestidos con casaca roja y complementos azul marino, toman el control y la iniciativa del esférico. México espera ordenado buscando responder con transiciones muy rápidas. 6.2

4′ ⚔️ INTENSIDAD Intenso arranque de Luis Chávez. El debutante mexicano en esta Copa del Mundo fue a pelear con fuerza un balón dividido sobre la línea de cal ante Doudera, cometiendo una falta táctica sobre el futbolista del AZ Alkmaar. 6.3

5′ 🏥 ASISTENCIA Atención médica para el capitán checo. En una fuerte disputa aérea con Guillermo Martínez, el ‘Memote’ alcanzó a impactar involuntariamente con su codo el rostro de Krejci, quien tardó unos instantes en reincorporarse al juego. 6.1

7′ ⚠️ AVISO CHECO Primera llegada de peligro para Chequia al área mexicana. Un centro peligroso estuvo a nada de dejar a Coufal en un mano a mano absoluto delante del arquero ‘Tala’ Rangel. Respira la zaga tricolor. 6.4

8′ 🚨 ¡POR UN LADO! ¡Se salva México! Un grave error de cobertura por parte de César Montes permite la llegada libre de Visinsky por la banda derecha; su remate cruzado dentro del área se va rozando apenas el poste derecho de Raúl Rangel. 5.9

10′ ❌ INCREÍBLE FALLO ¡La que dejó ir el Tri por no animarse a tirar! Chequia quedó muy mal parada en defensa; vino el movimiento perfecto al espacio y Luis Romo recibió solo en la frontal con todo a favor. Sin embargo, tardó una eternidad en decidir, buscó un pase extra y la zaga disipó el peligro. 5.7

11′ 📢 POLÉMICA Todo el Estadio Guadalajara y la banca mexicana estallan pidiendo penalti por un claro agarrón dentro del área sobre Guillermo Martínez. El colegiado argentino dice de manera tajante: «¡Sigan, sigan!», ignorando los reclamos. 6.2

12′ 🚨 OTRO SUSTO Peligro en el área azteca tras un servicio largo derivado de un saque de banda. Tras un rechace corto de la defensa, el balón le quedó franco en la frontal a Sadilek, cuyo impacto de tres dedos se abrió de más rozando el ángulo. 6.0

15′ 🏹 INTENTOS CHECOS ¡Fueraaaaa! Nuevo error en la salida mexicana que le permite avanzar con libertad a Visinsky. El atacante ensayó un disparo de tres dedos desde la frontal que obligó a Raúl Rangel a recorrer su arco y vigilar a la distancia. Cuatro remates ya del conjunto checo. 6.3

18′ 📊 ANÁLISIS Muy impreciso el once comandado por Javier ‘Vasco’ Aguirre en este arranque. El combinado nacional sufre de alarmantes descuidos en el último tercio del campo y todavía no consigue registrar su primer remate a portería en lo que va del encuentro. 5.8

18′ ❌ OCASIÓN PERDIDA ¡No pudo! En una nueva contra donde México sumaba hombres en ataque, Luis Romo volvió a verse falto de ritmo en la dirección del esférico; soltó un pase demasiado adelantado que Gilberto Mora no logró controlar dentro del área checa. 5.9

21′ 🧲 FALTA TÁCTICA Falta sobre el ‘Memote’. Aunque el silbante argentino venía aplicando un criterio bastante permisivo al dejar correr jugadas divididas, la evidente serie de jalones sostenidos sobre el ariete auriazul terminó por convencerlo de pitar la infracción. 6.4

22′ 🥤 REHIDRATACIÓN El silbante decreta la primera pausa de hidratación del encuentro. Los futbolistas se marchan hacia las bandas para refrescarse y recibir instrucciones. Una interrupción necesaria que ojalá sirva para que el Tri sacuda las desatenciones mostradas hasta el momento. —

23′ 📊 BALANCE Discreto partido de México en clave ofensiva tras casi media hora de juego, manteniéndose todavía sin registrar remates al arco rival. El dato positivo es que el combinado nacional sigue sumando minutos imbatido en lo que va del torneo. 6.1

26′ 🛑 FALTA EN ATAQUE Se queja Guillermo Martínez con el árbitro. El delantero tricolor perdió el esférico al intentar apoyarse de poste; en su afán por recuperarlo fue a presionar con intensidad, pero el silbante decretó la infracción al considerar que hubo un exceso de fuerza. 6.2

27′ 🔥 ¡QUÉ SHOW DE VISINSKY! ¡Se está comiendo a la zaga mexicana! El atacante checo anda encendido y se mandó un par de ruletas espectaculares dentro del área rodeado de rivales. Consiguió librar a dos defensores, pero la oportuna cobertura de un tercer zaguero salvó milagrosamente el arco nacional cuando se disponía a fusilar. 5.8

29′ 🤦‍♂️ OBSTÁCULO INESPERADO Julián Quiñones se queja amargamente con el réferi. El delantero aguantó de espaldas las duras cargas defensivas y, al intentar tocar el balón, el silbante se cruzó justo en la trayectoria; aunque no tocó la pelota, estorbó la visual y el servicio quedó corto. Nada conforme el atacante azteca. 6.3

30′ ⚔️ PRESIÓN ALTA República Checa adelanta líneas y ejerce una presión asfixiante tratando de forzar el error en la salida mexicana. Los europeos saben perfectamente que una sola anotación les basta y sobra para asegurar su boleto a la siguiente ronda. En la grada, el murmullo inunda el estadio ante la falta de llegadas. 6.4

32′ 📢 ¡MÉXICO, MÉXICO! Al Tricolor le empieza a suceder lo mismo que en el cierre del primer lapso ante Corea: pierden claridad, dividen el balón y ceden el ritmo de las acciones. La afición lo nota de inmediato y trata de despertar al equipo con el clásico cántico de aliento desde la tribuna. 6.1

34′ ⏱️ RITMO SEMILENTO Trámite muy pausado en el terreno de juego. México, con la clasificación en la bolsa, prioriza el orden para evitar lesiones o amonestaciones costosas. Por su parte, la escuadra checa busca la victoria, pero sin volverse loca; aguanta en bloque esperando pacientemente su momento. Sin ideas en ofensiva, un centro del ‘Piojo’ Alvarado se va totalmente desviado. 6.0

36′ 🔄 POSESIÓN ESTÉRIL El Tri maneja más tiempo la pelota en este tramo, pero con nula profundidad y de forma muy inofensiva. República Checa repliega bien sus piezas, aguanta la posesión azteca y muerde en mediocampo, apostando todo a encontrar un contragolpe fulminante o un error a balón parado. 6.2

37′ 🤸‍♂️ ¡CURIOSIDAD! ¡Se levantó más de uno en la grada! Tras un rechace defensivo que quedó flotando con peligro muy cerca del punto penal, Israel Reyes se inventó una espectacular chilena. Aunque el remate no llevó dirección al arco, la audacia del zaguero le metió emoción de sobra al encuentro. 6.4

38′ 🧤 ¡RECHAZÓ KOVAR! ¡Jorge Sáncheeeez! Gran combinación colectiva del conjunto mexicano moviendo el balón de un lado a otro. El esférico se abrió hacia el sector derecho para la proyección de Sánchez, quien se metió al área y sacó un violento disparo que el arquero Kovar contuvo con los puños. 6.7

39′ 💨 DEFECTUOSO ¡La que dejó ir el Tri! México volvió a hilar pases rápidos en ataque y el balón le llegó pleno al ‘Piojo’ Alvarado; sin embargo, el de las Chivas mandó directo a la tribuna un servicio muy claro. Flojo primer tiempo del extremo, impreciso en los centros y fallando pases rutinarios. 5.6

43′ 📢 MALESTAR ¡La reclama todo el estadio! Guillermo Martínez ganó una gran pelota en ofensiva y ponía la contra de frente en un gran cambio de juego. No obstante, el árbitro Yael Falcón anuló toda la jugada de inmediato al pitar una polémica infracción previa del propio ariete mexicano. 6.1

44′ 🛡️ PELIGRO EVITADO Falta muy peligrosa en favor de Chequia en tres cuartos de cancha. Coufal se encargó de poner un servicio venenoso al corazón del área azteca, pero la línea defensiva de México se plantó muy firme por arriba y despejó el esférico sin miramientos. 6.3

45′ 🏥 JUEGO DETENIDO Atención para Michal Sadilek. El dorsal #18 checo quedó tendido en el pasto tras recibir un duro golpe por parte de Luis Romo. A pesar de las quejas europeas, el réferi argentino no señaló infracción en una muestra más de que Chequia busca friccionar y desesperar al Tri. 6.0

45′ ⏱️ TIEMPO AÑADIDO Se determinan cuatro minutos de agregado para concluir los primeros 45 minutos. Llegamos al cierre de una primera mitad sumamente anodina, trabada y con muy poquitas cosas rescatables en los arcos por parte de ambos bandos. —

48′ 🚀 ¡CERQUITA QUIÑONES! ¡Suspira toda la tribuna tricolor! Julián Quiñones se tuvo fe, encaró hacia el centro y sacó un derechazo tremendo desde la frontal; el balón tomó un efecto endiablado buscando el ángulo, pero la potencia fue excesiva y se marchó rozando el larguero. La más clara del Tri. 6.5

49′ ⏸️ ENTRETIEMPO México manejaba la última posesión del esférico e intentaba pisar el área rival, pero el silbante argentino Yael Falcón no otorgó ni un segundo más y decretó el final del primer tiempo bajo los reclamos de Gilberto Mora. Nos vamos al descanso con un amargo empate sin goles. 📋

45′ 📊 ANÁLISIS Empate a casi nada en el Estadio Azteca al descanso. México, ya sabedora de que será líder de grupo pase lo que pase, lleva la iniciativa con un once alternativo dispuesto por Javier Aguirre más enfocado en evitar lesiones y expulsiones de cara a las rondas de eliminación directa que en arriesgar. Un trámite flojo y a ritmo muy bajo que desata un fuerte abucheo del público en la Ciudad de México. El Tri ha sido, con diferencia, la más aburrida de las naciones anfitrionas hasta ahora; la mística de los estadios no puede ocultar el pobre nivel de juego colectivo. 📋

50′ 🧱 PARED MURALLA Falta de acompañamiento en ofensiva. Julián Quiñones generó una rendija de espacio y ensayó el disparo, pero la zaga checa lo tapó con comodidad. El rebote le cayó muerto a un ‘Piojo’ Alvarado completamente rodeado de camisetas rojas, perdiendo la posesión al no encontrar apoyos ni líneas de pase de sus compañeros. 6.2

52′ ❌ FALTÓ COLMILLO ¡¿Por qué no le pegó?! Espectacular desmarque de ruptura de Luis Romo para ingresar al área libre de marca. El servicio le llegó pleno con ventaja, pero el mediocampista sinaloense decidió mandar un pase al centro en vez de rematar de primera intención, permitiendo que la defensa europea disipara el peligro. 5.9

53′ ⚠️ PRESIÓN CHECA Chequia empieza a dar peligrosas señales de vida. Un envío largo directo al área fue peinado de manera providencial por Edson Álvarez; sin embargo, los checos cazaron el rebote y mandaron un segundo centro que la zaga alcanzó a tapar con las uñas. El peligro es latente cada vez que el rival pisa tres cuartos. 6.4

55′ ⚽ ¡GOOOOOOL DE MÉXICO! ¡GOOOOOOOL DE MATEO CHÁVEZ! ¡Es un estallido absoluto en el Azteca! Luis Romo frotó la lámpara y en una jugada llena de pundonor y fortuna, salió airoso entre tres rivales para firmar una asistencia magistral. El debutante Mateo Chávez tomó el esférico, se escapó solo en velocidad, eludió la barrida defensiva y, con una calma y calidad de delantero de élite, la cruzó de zurda a segundo poste ante la salida de Kovar. ¡Lo gana el Tri con el gol del juvenil! 7.8

56′ 🔄 CAMBIO CHECO Mueve la pizarra de inmediato el estratega Miroslav Koubek tras el mazazo del gol mexicano. Se retira del césped el habilidoso extremo #18 Denis Visinsky, y en su lugar ingresa con la obligación de generar fútbol el volante ofensivo #17 Lukas Provod. —

62′ 🔄 DOBLE CAMBIO TRI Mueve sus piezas Javier ‘Vasco’ Aguirre buscando refrescar la columna vertebral del equipo. Se van entre aplausos Luis Romo —de gran asistencia— y Guillermo ‘Memote’ Martínez; en sus lugares ingresan Fidel Ambriz (casaca #18) y Santiago Giménez (#11). —

63′ 🟨 TARJETA AMARILLA Edson Álvarez comete una temeraria barrida en la mitad de la cancha para cortar un avance europeo. El silbante argentino Yael Falcón no duda un solo segundo y lo pinta de amarillo. El capitán del Tri queda condicionado. 5.5

64′ 🔄 RESTRE COUPEK República Checa quema las naves con un doble ajuste de jerarquía ofensiva: abandonan el campo el defensor #3 Holes y el delantero #9 Hlozek, permitiendo el ingreso del referente de área Patrik Schick (#10) y del capitán Tomas Soucek (#22). —

67′ 🥤 PAUSA TÁCTICA Llega la pausa de hidratación. México olió la sangre tras el gol de Mateo Chávez y un posterior zarpazo de Julián Quiñones (quien es coreado y adorado por la grada), afirmándose de forma unánime como el mejor del sector. Además, ojo al otro frente: ¡hay gol de Sudáfrica! De mantenerse así, el rival en octavos de final en este mismo inmueble saldrá entre Senegal o Uruguay. —

69′ 📊 CARGA EUROPEA Las estadísticas reflejan el asedio checo: 16 centros al área y 4 tiros de esquina provocados. El conjunto de Koubek empieza a bombardear por las bandas buscando un remate que los meta de lleno en el encuentro y les devuelva la esperanza matemática. 6.3

70′ 🧤 ¡REVOLUCIÓN EN LA BANCA! ¡Todo el estadio de pie! Guillermo Ochoa se ajusta la indumentaria, toma los guantes y se levanta a calentar a un costado de la cancha. El histórico guardameta azteca sumará minutos en su sexta Copa del Mundo (la cuarta con actividad en el césped) y el inmueble de la capital estalla en júbilo absoluto. 6.0

72′ 🔄 HISTÓRICO DEBUTANTE Modificación en el mediocampo tricolor. Se retira bajo una ensordecedora ovación el juvenil Gilberto Mora (#19) tras firmar un partido de enorme personalidad; en su lugar ingresa de cambio Álvaro Fidalgo (#8) para amarrar la posesión del esférico. —

74′ 📢 ¡MEMO, MEMO! «¡Olé, olé, olé, olé, Memo, Memo!». El grito retumba con fuerza desde las tribunas del Coloso. El canterano americanista intensifica los ejercicios competitivos a la espera de que el ‘Vasco’ ordene su ingreso, en lo que promete ser una noche redonda de fiesta y homenaje para el mítico arquero mundialista. 6.1

76′ 🛡️ IMPERMEABLE La zaga azteca es una auténtica muralla. República Checa ejecuta un nuevo tiro de esquina con la intención de descontar por la vía aérea, pero el bloque defensivo de México despeja con pulcritud y no permite ni el remate. Impecable trabajo del Tri en táctica fija. 6.5

77′ 🏹 ¡FUERAAAAA! ¡Se la perdió el Tri! Jorge Sánchez sacó un trazo sumamente preciso al corazón del área grande, donde apareció Julián Quiñones ganando la espalda de la marca. El delantero remató completamente solo a segundo poste, pero el frentazo se fue desviado. 6.4

78′ 👑 ENTRADA HISTÓRICA ¡Momento para la posteridad en las Copas del Mundo! Lo que todo el estadio y el país aclamaba: el legendario Guillermo Ochoa (#13) ingresa al terreno de juego en sustitución de Raúl ‘Tala’ Rangel (#1) bajo una ovación atronadora. Al mismo tiempo, se realiza una variante en la pradera izquierda: abandona entre aplausos el autor del gol, Mateo Chávez (#20), para cederle su sitio al experimentado Jesús Gallardo (#23). ¡Fiesta total en las tribunas! —

79′ 🛑 CRUCIAL AGRUPACIÓN ¡Impresionante barrida de Sadilek! Julián Quiñones ya se colaba en solitario dentro del área tras un excelente control orientado que lo dejaba mano a mano frente al guardameta, pero el zaguero checo fue al suelo con una precisión quirúrgica para evitar el tercero de la escuadra azteca. 6.6

80′ 🏹 DISPARO LEJANO Se tuvo fe Lukas Cerv. El dorsal #12 del conjunto europeo se acomodó y probó fortuna con un impacto de larga distancia. El esférico se marchó por encima del arco y el recién ingresado Guillermo Ochoa simplemente lo acompañó con la mirada. 6.0

82′ 📊 DISTRACCIÓN El Tricolor ha perdido el momento del partido en los últimos minutos. El combinado mexicano cayó en un bache de relajación evidente tras las modificaciones y el festejo en la grada, permitiendo que Chequia crezca en volumen de juego. Cuidado, que un descuido podría arruinar la fiesta. 5.8

83′ 🔄 JUEGO DIRECTO República Checa mantiene una apuesta totalmente vertical y frontal, colgando balones al área desde cualquier sector del campo. México, muy bien plantado para repeler la amenaza aérea, empieza a encontrar grandes avenidas de espacio para liquidar el juego de contragolpe. 6.3

85′ 🏥 PREOCUPACIÓN Dura lesión para Tomas Soucek. El ingresado hace veinte minutos fue a presionar con vehemencia la salida de Memo Ochoa y, al caer, sufrió una aparatosa hiperextensión en la rodilla. Entran las asistencias médicas de inmediato; todo indica que el mediocampista no podrá continuar en el partido. 5.9

86′ 🔄 VARIANTES DESESPERADAS Miroslav Koubek quema sus últimos cartuchos en el encuentro. Obligado por la aparatosa lesión sufrida, se retira del campo el capitán #22 Tomas Soucek para dejar su lugar al juvenil Borek Sojka (#24). Asimismo, se realiza una modificación netamente ofensiva con la salida de Lukas Cerv (#12) y el ingreso del espigado delantero Tomas Chory (#19). —

89′ 🔊 ¡ÓLES EN LA TRIBUNA! El fútbol es de momentos. La Selección Mexicana hila posesiones sumamente largas durmiendo el esférico de lado a lado en el centro del campo. La afición de la capital, que hasta hace no mucho castigaba el trámite con abucheos, se rinde ante el dominio azteca y acompaña cada toque con un ensordecedor grito de ¡ole!. 6.6

90′ ⏱️ RECTA FINAL El cuarto árbitro levanta el tablero electrónico y determina que se jugarán seis minutos de tiempo agregado en el cierre de esta segunda mitad. Chequia busca rescatar el orgullo con centros frontales, mientras México aguarda el silbatazo final para festejar el liderato de grupo. —

92′ 🏹 INTENTO AVENTURADO Intento desesperado de David Doudera. Chequia colgó un servicio sumamente pasado con destino al segundo poste; el carrilero se tuvo fe y empalmó el esférico de primera intención, pero debido al nulo ángulo de disparo, el remate se marchó completamente desviado de la cabaña tricolor. 5.9

94′ ⚽ ¡GOOOOOOL DE MÉXICO! ¡GOOOOOOOL DE ÁLVARO FIDALGO! ¡La puntilla letal de los anfitriones! Roberto ‘Piojo’ Alvarado comandó la contra y filtró un balón excelso para dejar a Santiago Giménez mano a mano; el arquero Kovar tapó de forma milagrosa el disparo del ‘Bebote’, pero el rebote le quedó vivo al propio Alvarado. Con una tremenda frialdad, el extremo se la cedió hacia atrás a un Álvaro Fidalgo que venía llegando con el corazón en la mano para colgarla del ángulo con la portería abierta. ¡Fiebre total, hoy no se duerme en México! 7.5