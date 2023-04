Muhammad: “Solo quiero a Leon, Colby o Kamaru”

Cuando Belal Muhammad vio la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 286, anticipó una eventual pregunta que podría abordar su futuro, con la esperanza de escuchar su nombre como el contendiente número uno en la división de peso welter.

Lo que realmente se desarrolló fue bastante impactante: el presidente de UFC, Dana White, no solo declaró que Colby Covington tendrá la próxima oportunidad de derrotar al campeón reinante Leon Edwards, sino que también señaló que UFC está trabajando en una pelea para enfrentar a Muhammad contra el invicto. comer Shavkat Rakhmonov en un futuro próximo.

Eso definitivamente fue una sorpresa para Muhammad, a quien nunca se le había contactado sobre la pelea de Rakhmonov hasta que la escuchó mencionar después de UFC 286.

“Estaba sentado allí viéndolo como, ‘Quiero ver lo que va a decir, espero que alguien le pregunte qué está pasando y quién es el próximo’, y esperaba que él dijera, ‘No hacemos peleas después de la pelea. pelea por el título.’ Pero luego salió y dijo que Colby [Covington] era seguro [el siguiente]. Estás sentado ahí y, ‘Estamos tratando de hacer Shavkat [versus Belal]’. Yo estaba como, ¿qué? ¿De dónde viene esto?

“Estoy llamando a mi gerente como, ¿Qué está pasando? Es como, ‘Hermano, no sé qué está pasando’”.

A raíz de todo, Muhammad se reunió recientemente con White y el UFC para discutir qué sigue para él, aunque parece que todavía no se ha tomado ninguna decisión.

Por su parte, Muhammad dice que nunca ha retrocedido ante un desafío, pero después de despachar recientemente a otro prospecto invicto en Sean Brady , no está realmente interesado en dar otro paso atrás en la división mientras trata de ganar consideración para una pelea por el título.

“Nunca soy un tipo que rehuya las peleas difíciles. He estado pidiendo las peleas más duras desde siempre y obviamente él está en una buena racha, pero acabo de vencer al gran prospecto [en Sean Brady]. Acabo de vencer al tipo que estaba 15-0. Es un peleador peligroso, pero para mí sigue siendo pelear al revés. Está luchando hacia abajo. Es pelear contra otro tipo que [si] lo vences, ‘Bueno, no era tan bueno como pensábamos que era’. ¿Quién es ese?’

“Para mí, ahora, solo miro hacia arriba. Los únicos chicos hacia arriba son Colby, Leon y Kamaru. Kamaru no recibió ningún daño en esta pelea y todavía está peleando, todavía está hablando de pelear, creo que es una pelea que tiene sentido. He tenido a los dos aspirantes al título en mi currículum, vencí a Demian Maia, vencí a ‘Wonderboy’ [ Stephen Thompson ]. Tenía al contendiente candente en [Vicente] Luque: le gané a Luque. Tenía el prospecto candente en Sean Brady. Lo único que no tengo en mi currículum es ese nombre que todos reconocen, todos conocen, y ese era un ex campeón. Un tipo que la gente considera uno de los mejores pesos welter para hacerlo.