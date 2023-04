Triple H: “WWE no se va a ninguna parte”

Tras WrestleMania 39 y la venta de WWE a Endeavor, el Jefe de Contenido de la empresa, Paul Levesque “Triple H” apareció en RAW para hablar con la afición.

El directivo de WWE agradeció a la afición y sobre todo a todas las superestrellas que han subido al ring para luchar y contar historias. También agradeció a todo el staff y otros trabajadores de la compañía que lograron hacer un gran evento en el SoFi Stadium.

Pese a la venta, anunció que “WWE no va a ninguna parte” y que la empresa seguirá trabajando como lo ha hecho por años, buscando entregar grandes combates y eventos como siempre.

