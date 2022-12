Muhammad Mokaev sufrió una lesión que podría poner en peligro su anhelado regreso a UFC Londres. Mokaev (8-0 MMA, 3-0 UFC) ha estado haciendo campaña por un lugar en el cartel UFC 286 el 18 de marzo en The O2 en Londres, pero una dislocación del hombro derecho podría detener sus planes.

A pesar de la necesidad de cirugía, parece que Mokaev espera una recuperación rápida.

Exact same day last year I have broke my hand before my ufc debut in London, I will do everything to fight on ufc London card!

I tried to keep the operation till after the fight but I can’t even lift my arm

— Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) December 30, 2022