Jade Cargill solo tiene 30 años y comenzó su carrera como luchadora en 2021. No muchas veces se ha visto un ascenso tan meteórico de la nada a ser una de las mujeres más importantes de una de las compañías más grandes del mundo. Y no olvidemos que reina como Campeona TBS desde hace 360 días. Así como tampoco que nunca ha perdido un mano a mano. Es impresionante lo que está haciendo. No sorprende que ya haya llamado la atención de la WWE. Y Booker T cree que su destino es ser una Superestrella.

► Jade Cargill, más que una ama de casa

Ya puede decirse que aquella entrenadora de baloncesto en la universidad que le dijo que no sería más que una ama de casa estaba totalmente equivocada. No merece la pena pararse en este tipo de gente que más que impulsar lo que hace es deterner el impulso de los demás pero tenemos que hacerlo porque Jade Cargill lo hizo mientras hablaba recientemente con Brut America. Ser ama de casa no tiene absolutamente nada malo. No obstante, en aquella ocasión, esa entrenadora se lo dijo como un ataque personal. Y mirad ahora a la luchadora.

“Una de mis entrenadoras que me dijo que iba a ser nada más que un ama de casa. Vi lo que hizo y me dije a mí misma que iba a ser 10 veces mejor de lo que ella pensaba que iba a ser«.

¿Os gusta la carrera que está teniendo hasta ahora Jade Cargill en All Elite Wrestling?