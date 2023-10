Muhammad Mokaev feliz» de pelear contra Tim Elliott

Muhammad Mokaev está agradecido de poder finalmente enfrentarse a un oponente clasificado en UFC. El invicto Mokaev ha estado dispuesto a pelear contra cualquiera, pero ha tenido problemas para ascender rápidamente en los rankings de peso mosca debido a la falta de oponentes clasificados.

Mokaev (9-0 MMA, 4-0 UFC) finalmente cumple su deseo cuando se enfrente a Tim Elliott (19-12-1 MMA, 8-10 UFC) en la preliminar destacada de UFC 294 del sábado en Etihad Arena. El cartel principal se transmite por pago por evento en un horario especial a las 2 p. m., hora del Este, luego de las preliminares en ESPN+.

«Estoy muy feliz. Incluso después de mi debut en UFC, llamé al top 15 y todos dijeron: ‘¿Quién eres?’ Pero ellos saben quién era yo. Sólo Tim Elliott dijo: «Estoy listo para luchar contra él». No me importa.’ Simplemente estaba herido, por eso tuve que pelear con alguien sin rango. Este campamento fue muy interesante para mí porque me mantuve concentrado, fui un buen oponente y me motivó”.

Tanto Mokaev como Elliott han tenido éxito arrastrando a sus oponentes a la lona en sus peleas, pero Mokaev ve una debilidad en un aspecto particular del juego de lucha de Elliott.

«Su agarre es bueno, pero no posicional. Puede derribar a alguien, pero su control no es realmente bueno. Por eso tiene tantos derribos pero no tantos remates”.

Elliott, un ex retador al título, es conocido por su estilo “incómodo”. Mokaev no espera tener problemas con eso y cree que es un rompecabezas igual de difícil de resolver.

«Él es incómodo con la gente que simplemente está de pie, simple boxeo, simple lucha, pero yo también soy incómodo con otras personas. Creo que este estilo lo hace muy interesante. Siempre puso rendimiento porque es un gran peleador, tiene buena experiencia y cuando tengo un oponente como este, me mantengo concentrado y eso me ayuda a rendir mejor”.